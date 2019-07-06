В Волковыске отметили «Купалье» и выбрали «Мисс Купальская ночь»

Источник материала: Новости Волковыска

Самый таинственный этно-праздник Купалье ждал волковычан 6 июля. Артисты волковысского городского Дома культуры подготовили большую программу, с театрализованным музыкальным представлением «Купальское колесо или волшебство Купальской ночи», которая была по-настоящему чарующей и одновременно зажигающей.

Зрители встретились с мифическими персонажами, приняли участие в народных играх и забавах, а для энергичного молодого поколения была организована игра-квест «У пошуках папараць-кветкі». В праздник солнца, воды и огня у реки Волковыя были и русалочьи хороводы со щепоткой колдовства, и много песен и танцев; сегодня здесь царствовало волшебство, а вечер был полон сюрпризов.

В группе Вконтакте волковысского ГДК состоялся конкурс на звание «Мисс Купальская ночь» и победила в нем Ксения Лещинская .

Концертные программы народного ансамбля песни и танца «Цвецень», фольклорной группы «Чобаты», шоу-группы «Парни из лицея», фееричное шоу театра моды «Лада», яркие выступления солистов студии «Вокализ», студии «ЮниSтар» и артистов города стали музыкальной составляющей праздника. Зажигательные флешмобы, танцевальные баттлы, яркие костюмы и персонажи, много шуток, веселья и, кульминационные праздничные моменты – Купальский костер и молодежная дискотека оставили хорошее настроение у всех участников гулянья.

Фото Елена Шаробарова-Варчик





















































































































































































Подпишитесь на наш канал в