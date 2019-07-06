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Лукашенко оценил вклад Назарбаева в отношения Беларуси и Казахстана
07.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его роль в развитии отношений двух стран, передает
Лукашенко назвал Назарбаева истинным лидером нации, образцом преданности своему народу.
«Благодаря выбранному вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой», – отметил президент Беларуси.
Лукашенко пожелал Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
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Белорусский лидер назвал первого президента Казахстана истинным лидером нации, образцом преданности своему народу.
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