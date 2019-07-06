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Лукашенко оценил вклад Назарбаева в отношения Беларуси и Казахстана

07.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его роль в развитии отношений двух стран, передает ТАСС

«Искренне признателен за внимание, которое вы уделяете вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества, и личный вклад в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между нашими народами», – говорится в поздравлении.

Лукашенко назвал Назарбаева истинным лидером нации, образцом преданности своему народу. 

«Благодаря выбранному вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой», – отметил президент Беларуси. 

Лукашенко пожелал Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне – село Ушконыр Карасайского района Республики Казахстан) в крестьянской семье.



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Белорусский лидер назвал первого президента Казахстана истинным лидером нации, образцом преданности своему народу.
 
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