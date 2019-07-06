В США представили Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля

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Концепция ставит перед собой четыре задачи: противодействие попыткам подорвать демократические институты или верховенство права, сопротивление манипуляции информацией, уменьшение энергетической уязвимости, уменьшение экономической уязвимости.





В частности, предлагается работать над уменьшением уязвимости избирательных и политических процессов от внешнего воздействия, поддержкой местных СМИ для профессиональной подачи новостей и информации, увеличением медийной грамотности и востребованностью в высококачественной независимой журналистике, усилением энергетической безопасности, уменьшением зависимости от контролируемых Кремлем энергетических ресурсов, продвижением диверсификацию экспорта.





Представляя документ 4 июля, глава USAID Марк Грин заявил, что Россия и другие авторитарные государства пытаются оказывать идеологическое влияние за границей. «Москва неустанно работает, подрывая экономическую либерализацию, обращая вспять демократическое развитие и ослабляя суверенитет отдельных государств», – отметил он.









По словам Грина, Россия ежегодно выделяет почти 300 миллионов долларов на такие платформы, как Russia Today и Sputnik International. «Эти платформа распространяют пропаганду, изображая соседние страны в неприглядных и даже подстрекательских терминах», – сказал он. В соцсетях тысячи оплачиваемых Кремлем команд распространяют контент, сеющий путаницу, недоверие и цинизм по отношению к демократическим и западным институтам.





Кроме информационной пропаганды, Россия также применяет экономическое манипулирование, особенно в сфере энергетики. «Она [Москва] пользуется исторически сложившейся зависимостью своих соседей от российских нефти и газа. А когда накапливаются долги за энергию, Кремль использует сложившийся дисбаланс, чтобы потребовать долю в энергетической инфрастуктуре соседей», – сказал Грин.





В политике Россия поддерживает, в том числе финансово, прокремлевские партии, отметил глава USAID.



