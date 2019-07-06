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С 22 июля в пункте пропуска «Кузница» будет затруднено движение

07.07.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польские пограничники предупреждают водителей о затруднении движения в пункте пропуска «Кузница» на беларусско-польской границе.

С 22 июля в связи с ремонтом дороги будет закрыто направление на выезд из Польши в Беларусь. Ремонт продлится два месяца.

После этого будет временно закрыто направление на въезд из Беларуси в Польшу. Ремонтные работы на этом участке дороги также продлятся два месяца.

Время прохождения границы может увеличится, сообщает пограничная служба Польши.
 
 
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Польские пограничники предупреждают водителей о затруднении движения в пункте пропуска «Кузница» на беларусско-польской границе.
 
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