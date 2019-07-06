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С 22 июля в пункте пропуска «Кузница» будет затруднено движение
Источник материала: Партизан
Польские пограничники предупреждают водителей о затруднении движения в пункте пропуска «Кузница» на беларусско-польской границе.
С 22 июля в связи с ремонтом дороги будет закрыто направление на выезд из Польши в Беларусь. Ремонт продлится два месяца.
После этого будет временно закрыто направление на въезд из Беларуси в Польшу. Ремонтные работы на этом участке дороги также продлятся два месяца.
Время прохождения границы может увеличится,
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Польские пограничники предупреждают водителей о затруднении движения в пункте пропуска «Кузница» на беларусско-польской границе.
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