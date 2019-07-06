С 22 июля в пункте пропуска «Кузница» будет затруднено движение

С 22 июля в связи с ремонтом дороги будет закрыто направление на выезд из Польши в Беларусь. Ремонт продлится два месяца.





После этого будет временно закрыто направление на въезд из Беларуси в Польшу. Ремонтные работы на этом участке дороги также продлятся два месяца.





сообщает пограничная служба Польши. Время прохождения границы может увеличится,пограничная служба Польши.



