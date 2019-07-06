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МАЗ выиграл первый этап ралли «Шелковый путь»
Источник материала: Партизан
Беларусские гонщики стартовали на очередном ралли-рейде.
Команда «МАЗ-СПОРТавто» сегодня успешно стартовала на ралли-рейде «Шелковый путь», которое пройдет от Иркутска до Дуньхуана.
На старте ралли. Фото: МАЗ-СПОРТавто
На первом спецучастке экипаж лидера беларусской команды Сергея Вязовича показал лучшее время. По его словам, первый участок проходил по лесу, было скользко, пришлось показать технику управления автомобилем.
«Опасно достаточно, мы встретили много багги и внедорожников стоящих с оторванными колесами и подвесками. А глинистые участки, особенно на спусках, были нереально скользкими!… У нас в целом все сложилось хорошо, мы получили удовольствие, а я люблю «мокрую» езду», —
В итоге Сергей Вязович с первого этапа возглавил гонку. Он занимает первое место после финиша стартового этапа. За ним следует Антон Шибалов на КАМАЗе. Второй экипаж беларусов Алексея Вишневского на третьем месте. Еще одна машина МАЗа под управлением Александра Василевского на девятом месте.
Сергей Вязович выступает на новом капотном МАЗе, который был представлен в декабре прошлого года. В апреле гонщик уже выиграл на этом машине ралли в Марокко.
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Беларусские гонщики стартовали на очередном ралли-рейде.
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