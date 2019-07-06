Месси в знак протеста отказался получать бронзовую медаль Кубка Америки

Источник материала: Ежедневник





Капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси отказался получать медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили со счётом 2:1 в борьбе за бронзовые медали, после чего Месси отказался выходить за наградой, сообщает News.ru.

«Я не пошёл на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которые присутствовали в течение турнира. Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями», - заявил спортсмен в интервью телеканалу TyC Sports.

Как писал News.ru ранее, Лионель Месси и защитник команды из Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле. Конфликт разгорелся на 37-й минуте матча. Главный арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил с поля обоих спортсменов.

В решающем матче Кубка Америки 7 июля сыграют сборные Бразилии и Перу.