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Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра

07.07.2019 10:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Шкловском районе в десятый раз проходит республиканский праздник "Купалье". Проходит он два дня – 6 и 7 июля.

"В этом году в фестивале участвуют более 2 тыс. человек из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и впервые из Польши", - говорится в сообщении на сайте Могилевского облисполкома.

Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра
Гостей мероприятия ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа. Любой желающий сможет принять участие в многочисленных мастер-классах, тематических квестах, спортивных состязаниях, играх и конкурсах.

В первый день центральным событием праздника стал грандиозный гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке с участием зарубежных и отечественных исполнителей. Завершился первый день красочным пиротехническим шоу и ночной молодежной дискотекой с участием популярных молодежных групп и диджеев.

Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра
В воскресенья гулянья в Александрии продолжатся. Гостей ждут концертные площадки, торговые ряды, различные мастер-классы, цирковые выступления и многое другое.

Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра
Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра
"Ожидается, что за два дня мероприятие посетят более 80 тыс. человек", - отметили в исполкоме.

Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра
Для удобства гостей работают камеры хранения и пункт обмена валют.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов и автобусов, увязанные с началом и окончанием мероприятий.Для гостей, прибывших на личном транспорте по автодороге Орша-Шклов-Могилев (Р-76), в деревне Межник и городском поселке Копысь подготовлены парковки. Для перевозки гостей праздника от парковочных мест и до Александрии постоянно курсируют автобусы.

 
Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
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В Шкловском районе в десятый раз проходит республиканский праздник "Купалье". Проходит он два дня – 6 и 7 июля. "В этом году в фестивале участвуют более 2 тыс. человек...
 
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