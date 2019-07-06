Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра

Источник материала: Интерфакс

В Шкловском районе в десятый раз проходит республиканский праздник "Купалье". Проходит он два дня – 6 и 7 июля.

"В этом году в фестивале участвуют более 2 тыс. человек из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и впервые из Польши", - говорится в сообщении на сайте Могилевского облисполкома.



Гостей мероприятия ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа. Любой желающий сможет принять участие в многочисленных мастер-классах, тематических квестах, спортивных состязаниях, играх и конкурсах.

В первый день центральным событием праздника стал грандиозный гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке с участием зарубежных и отечественных исполнителей. Завершился первый день красочным пиротехническим шоу и ночной молодежной дискотекой с участием популярных молодежных групп и диджеев.



В воскресенья гулянья в Александрии продолжатся. Гостей ждут концертные площадки, торговые ряды, различные мастер-классы, цирковые выступления и многое другое.





"Ожидается, что за два дня мероприятие посетят более 80 тыс. человек", - отметили в исполкоме.



Для удобства гостей работают камеры хранения и пункт обмена валют.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов и автобусов, увязанные с началом и окончанием мероприятий.Для гостей, прибывших на личном транспорте по автодороге Орша-Шклов-Могилев (Р-76), в деревне Межник и городском поселке Копысь подготовлены парковки. Для перевозки гостей праздника от парковочных мест и до Александрии постоянно курсируют автобусы.