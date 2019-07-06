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Александрия вновь собрала друзей на побережье Днепра
Источник материала: Интерфакс
В Шкловском районе в десятый раз проходит республиканский праздник "Купалье". Проходит он два дня – 6 и 7 июля.
"В этом году в фестивале участвуют более 2 тыс. человек из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и впервые из Польши", - говорится в сообщении на
В первый день центральным событием праздника стал грандиозный гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" на главной площадке с участием зарубежных и отечественных исполнителей. Завершился первый день красочным пиротехническим шоу и ночной молодежной дискотекой с участием популярных молодежных групп и диджеев.
Предусмотрены дополнительные рейсы поездов и автобусов, увязанные с началом и окончанием мероприятий.Для гостей, прибывших на личном транспорте по автодороге Орша-Шклов-Могилев (Р-76), в деревне Межник и городском поселке Копысь подготовлены парковки. Для перевозки гостей праздника от парковочных мест и до Александрии постоянно курсируют автобусы.
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В Шкловском районе в десятый раз проходит республиканский праздник "Купалье". Проходит он два дня – 6 и 7 июля. "В этом году в фестивале участвуют более 2 тыс. человек...
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