«Мы не должны быть частью коррупции и неуважения». Месси не вышел за медалью Кубка Америки

Источник материала: Tut.by

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче за третье место на Кубке Америки не вышел получать бронзовую медаль, сообщает «Евроспорт» .



Фото: Reuters

Напомним, что игра против Чили завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины, а Месси был удален в первом тайме за стычку с чилийцем Меделем, которому также показали красную карточку.

После игры звезда футбола разразилась гневным спичем .

— Я не вышел за медалью, потому что мы не должны быть частью коррупции и неуважения. Мы заслуживали большего, но нам не позволили выйти в финал коррупция и судьи. Футбол оказался разрушен. Коррупция и судьи не дали нам выйти в финал. Нужно говорить правду.

Нет никаких сомнений, что Бразилия выиграет Кубок Америки. Думаю, все подстроено в их пользу, но надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, а Перу составит конкуренцию, потому что команда на это способна. Но мне ясно, что это будет сложно, — заявил Месси.

В полуфинале Бразилия обыграла Аргентину со счетом 2:0. Финал между Бразилией и Перу состоится 7 июля.