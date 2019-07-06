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Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж
07.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Восьмой по счету фестиваль организовал 5-7 июля барановичский мотоклуб «Западный регион».
MotoFestWest-2019. Все фото: Анна РОМАНОВА-КОЛОСОВСКАЯ
На площадку к озеру Гать съехались сотни мотоциклистов и просто любителей живого звука, рева моторов и хорошего настроения.
Организаторы мероприятия подготовили для гостей квесты, «Мозгобойню», различные турниры и соревнования.
Желающие сыграли в американский футбол.
Поборолись на руках.
Команды посостязались, кто быстрее перевернет автомобиль.
А потом этот автомобиль подожгли.
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Восьмой по счету фестиваль организовал 5-7 июля барановичский мотоклуб «Западный регион». MotoFestWest-2019. Все фото: Анна РОМАНОВА-КОЛОСОВСКАЯ На площадку к озеру...
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