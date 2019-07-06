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Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

07.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Восьмой по счету фестиваль организовал 5-7 июля барановичский мотоклуб «Западный регион».

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

MotoFestWest-2019. Все фото: Анна РОМАНОВА-КОЛОСОВСКАЯ

На площадку к озеру Гать съехались сотни мотоциклистов и просто любителей живого звука, рева моторов и хорошего настроения.

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Организаторы мероприятия подготовили для гостей квесты, «Мозгобойню», различные турниры и соревнования.

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Желающие сыграли в американский футбол.

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Поборолись на руках.

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Команды посостязались, кто быстрее перевернет автомобиль.

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

А потом этот автомобиль подожгли.

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

Как проходит под Барановичами MotoFestWest. Фоторепортаж

 
 
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  Восьмой по счету фестиваль организовал 5-7 июля барановичский мотоклуб «Западный регион». MotoFestWest-2019. Все фото: Анна РОМАНОВА-КОЛОСОВСКАЯ На площадку к озеру...
 
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