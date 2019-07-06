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ДТП в Барановичском районе: авто врезалось в столб, потом в дерево. Пострадавшие вылетели через лобовое стекло

07.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 6 июля в деревне Бартники.

ДТП в Барановичском районе: авто врезалось в столб, потом в дерево. Пострадавшие вылетели через лобовое стекло

Фото: Red_Fox - Чрезвычайные ситуации

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в столб. После этого авто перевернулось и ударилось о дерево, сообщается в группе «Red_Fox — Чрезвычайные ситуации» ВКонтакте.

Водитель и пассажир автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности и вылетели через лобовое стекло.

ДТП в Барановичском районе: авто врезалось в столб, потом в дерево. Пострадавшие вылетели через лобовое стекло

Фото: Red_Fox — Чрезвычайные ситуации

На место ДТП прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники МЧС

Двоих пострадавших доставили в больницу. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии. 

ДТП в Барановичском районе: авто врезалось в столб, потом в дерево. Пострадавшие вылетели через лобовое стекло

Фото: Red_Fox — Чрезвычайные ситуации

 
 
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  Авария произошла 6 июля в деревне Бартники. Фото: Red_Fox - Чрезвычайные ситуации По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane, находясь в состоянии...
 
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