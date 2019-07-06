ДТП в Барановичском районе: авто врезалось в столб, потом в дерево. Пострадавшие вылетели через лобовое стекло

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 6 июля в деревне Бартники.





Фото: Red_Fox - Чрезвычайные ситуации

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в столб. После этого авто перевернулось и ударилось о дерево, сообщается в группе «Red_Fox — Чрезвычайные ситуации» ВКонтакте.

Водитель и пассажир автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности и вылетели через лобовое стекло.





Фото: Red_Fox — Чрезвычайные ситуации

На место ДТП прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники МЧС .

Двоих пострадавших доставили в больницу. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.





Фото: Red_Fox — Чрезвычайные ситуации