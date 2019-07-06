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ДТП в Барановичском районе: авто врезалось в столб, потом в дерево. Пострадавшие вылетели через лобовое стекло
07.07.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 6 июля в деревне Бартники.
Фото: Red_Fox - Чрезвычайные ситуации
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в столб. После этого авто перевернулось и ударилось о дерево, сообщается в группе
Водитель и пассажир автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности и вылетели через лобовое стекло.
Фото: Red_Fox — Чрезвычайные ситуации
На место ДТП прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники
Двоих пострадавших доставили в больницу. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.
Фото: Red_Fox — Чрезвычайные ситуации
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ДТП в Барановичском районе: авто врезалось в столб, потом в дерево. Пострадавшие вылетели через лобовое стекло
Авария произошла 6 июля в деревне Бартники. Фото: Red_Fox - Чрезвычайные ситуации По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane, находясь в состоянии...
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