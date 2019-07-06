Тренер «Витебска» раскритиковал судью, который не назначил пенальти в ворота брестского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после Брест обыграл «Витебск» и возглавил чемпионат. Судья не заметил попадание мяча в руку динамовца в штрафной">поражения от брестского «Динамо» (0:1) раскритиковал работу арбитра Алексея Кульбакова и рассказал, как команда запутала соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы. Его слова передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Витебск»

Напомним, что в конце первого тайма мяч попал в руку брестчанина Александра Нойока, который находился в своей штрафной. Но судья не назначил пенальти. А во втором тайме назначил, но уже в ворота «Витебска».

— Считаю, игра в нашем исполнении была отличной — в плане исполнительского мастерства, самоотдачи. Такие игры очень нравятся болельщикам. На мой взгляд, был красивый футбол. Единственное, могу высказать личное мнение: победителя должны выявлять в таких играх футболисты сами, без участия судей.

Наверное, я сейчас выскажу страшную мысль, но за игру рукой в первом тайме в штрафной «Динамо» пенальти не был назначен, а за игру рукой в нашей штрафной он назначен был. Я не ставлю под сомнение правомочность пенальти в наши ворота, но как-то это немножечко странновато выглядит.

А так, я считаю, Брест — очень хорошая команда, одна из лучших в этом году. У БАТЭ есть очень серьезный конкурент на первую строчку в турнирной таблице.

— Отрабатываете ли новые схемы накануне еврокубков?

— Мы так запутали финнов: с БАТЭ сыграли по одной схеме, сегодня — по другой. Пусть теперь ломают голову, как против нас играть. Но на самом деле у меня главная задача — привести в надлежащую спортивную форму футболистов, которые выбыли из-за травм. И так скамейка короткая, а тут Нурисов получил травму… Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Кстати, спасибо и Бресту, и БАТЭ: они играют по той схеме, что и финны.

Мы обкатали два варианта, будем решать, какой противопоставить сопернику в Финляндии. Это очень полезные для нас матчи. К сожалению, мы не набрали в них очков, хотя выглядели достойно в обеих играх.