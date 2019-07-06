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07.07.2019 — Разное | Новости Новолукомля  
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Источник материала: Новости Новолукомля

Пристальное внимание работе с обращениями граждан и юридических лиц стало уже давно в нашей стране обязательным для всех без исключения служб и ведомств.

О том, как ведется работа в данном направлении в прокуратуре, мы попросили рассказать прокурора Чашникского района С. С. Галимбовского.

—    Сергей Сергеевич, сколько обращений граждан и юридических лиц поступило в прокуратуру за прошлый год?

—    133 обращения физических (из них 1 — в электронной форме) и 36 — юридических лиц. Всем вопросам было уделено пристальное внимание. Отдельные обращения, решение которых не входит в компетенцию органов прокуратуры, направлялись в другие органы и организации для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителям.

—    Если проводить параллель с 2017 годом, количество обращений снизилось или наоборот?

—    Значительно снизилось. Однако зачастую граждане обращаются в прокуратуру по любым вопросам, полагая, что лишь только здесь будут защищены и восстановлены их права.

—    С какими проблемами обращались граждане?

—    Чаще всего по вопросам соблюдения законодательства о труде, административной ответственности, жилищного законодательства, о порядке деятельности организаций, об организации работы с обращениями граждан. Также надзора в ходе досудебного производства по вопросам соответствия закону судебных решений по уголовным и гражданским делам (по заявлениям о предъявлении в суд исков в интересах физических лиц, по вопросам надзора за соблюдением законодательства органами принудительного исполнения).

—    Что скажите об их рассмотрении?

—     Разрешено 108 обращений граждан и юридических лиц, из них 77 - физических лиц. Наблюдается тенденция по снижению рассмотренных обращений по надзору за исполнением законодательства.

—    Однако увеличилось количество разрешенных обращений по вопросам надзора в ходе досудебного производства, что в первую очередь связано с неоднократными жалобами одних и тех же граждан на принятые органом дознания решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Из всех разрешенных обращений физических лиц полностью удовлетворены и признаны обоснованными 15, частично удовлетворены — 12. Также рассмотрено 31 обращение юридических лиц. Удовлетворено полностью — 20, частично — 2. Значительное снижение количества рассмотренных обращений юридических лиц по вопросам обращения с исками в экономические суды в первую очередь связано с реализацией субъектами хозяйствования Полномочий, предусмотренных Беларусь от 11.08.2011 №366 "О некоторых вопросах нотариальной деятельности" (с изменениями от 07.05.2015), которым значительно расширен перечень случаев, когда нотариусы с соблюдением порядка и условий, предусмотренных законодательными актами, совершают исполнительные надписи о взыскании, а требования о взыскании такой задолженности не подлежат рассмотрению в судах в порядке приказного производства.

—    Обобщите, пожалуйста, сказанное.

—    Законность на территории района в данной сфере обеспечена. В целом деятельность местных исполнительных и распорядительных органов, руководителей предприятии, организаций и учреждений по исполнению законодательства об обращениях граждан и юридических лиц можно признать удовлетворительной.

 
 
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Пристальное внимание работе с обращениями граждан и юридических лиц стало уже давно в нашей стране обязательным для всех без исключения служб и ведомств. О...
 
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