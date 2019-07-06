Источник материала: Новости Новолукомля

В круговерти дней мы стараемся все больше успеть, куда-то спешим, и порой становимся рассеянными, теряем концентрацию, особенно на силоне лет. И неудивительно, что отвлекшись или по забывчивости, можем оставить где-то свои вещи. Именно такая история произошла в апреле этого года в одном из продуктовых магазинов г. Новолyкoмля.



Пожилая женщина, совершая покупки в магазине, отошла к другой кассе, забыв кошелек на прилавке. Вспомнила о нём, вернулась, но кошелек исчез, А вместе с ним 65 рублей, 1 доллар США, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида II группы и карта медицинского обслуживания на имя потерпевшей.



Сотрудники милиции разобрались с тайной исчезновения кошелька. Просмотрев видеозаписи с камеры видеонаблюдения магазина, они установили, что кошелек забрал мужчина, как позже выяснилось, - семейный, в преклонном возрасте - 73 года. Поддался искушению и взял то, что плохо лежит. Но, как гласит пословица - искав чужого, свое потеряешь.



Спустя некоторое время обвиняемый был задержан около магазина. Факт хищения сразу не признавал, но через некоторое время сознался. Он рассказал, что донес кошелек до подвала своего дома, открыл, вытащил из него 60 рублей, а сам кошелек с остальным содержимым выбросил в этом же подвале. По окончании следствия кошелек и похищенные деньги были найдены и возвращены владелице.



На судебном заседании мужчина пытался оправдаться, якобы он взял кошелек машинально, без какого-либо умысла, хотел вернуть, но по независящей причине не смог этого сделать. И хоть обвиняемый чистосердечно раскаялся, суд признал мужчину виновным в тайном хищении имущества (краже) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на I год условно. Мораль этой истории такова: не оставляйте свои вещи без присмотра и не берите чужое.



Вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится ничейной. Взять ее - воровство. Найденный, в данном случае кошелек, необходимо было вернуть владельцу. А если владелец неизвестен обратиться в милицию. Не нужно думать, что забытая кем-то вещь-это находка. Законодательство на сей счет гласит другое.



Елена Матейкович,

старший помощник прокурора Чашникского района

