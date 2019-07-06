В Польше молодежь освободили от подоходного налога

Согласно документу, налог на доходы физических лиц в размере 18% должен быть ликвидирован для работников моложе 26 лет, если их годовой доход не превышает 85528 злотых. Благодаря новым правилам эта группа граждан будет получать более высокую зарплату.





За законопроект проголосовали 419 депутатов Сейма, против – четверо, никто не воздержался. Изменения вступят в силу с 1 августа этого года и коснутся, по разным оценкам, более 2 миллионов молодых людей.





Это нововведение – одно из пяти новых предложений правящей партии «Право и справедливость». По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, такие предложения должны заинтересовать молодых людей оставаться в стране либо возвращаться из трудовой эмиграции.





– Одна из главных задач, которые мы поставили перед собой несколько лет назад – чтобы уже прекратился отток из Польши молодежи, молодой крови, – заявил он в интервью Польскому радио. – Это особенно чувствует государство, общество, а также – экономика. Начиная с момента вступления Польши в ЕС, постоянную или временную эмиграцию выбрало полтора миллиона человек. Надеюсь, что в большинстве случаев это не постоянная эмиграция. Я тоже верю, что наши программы поощрят многих к возвращению.



Я был на мероприятии в Катовице, где один молодой человек спросил у меня, действительно ли войдут в силу предложенные правительством изменения относительно подоходного налога для молодежи. Я его уверил, что мы хотим их реализовать еще летом. Он был доволен, поскольку после разговора с родителями и девушкой решил, что не уедет на заработки за границу. Именно в этом заключается суть данных нововведений.

В свою очередь замминистра финансов Польши Петр Новак заявил, что молодые люди на деле ощутят действие этой налоговой льготы:

– Это довольно значительная льгота, поскольку, если посчитать, сколько денег ежегодно будет оставаться в ваших кошельках, то фактически получается как минимум, так называемая тринадцатая зарплата. Если кто-то зарабатывает минимальную зарплату, то есть 2250 злотых без вычета налогов, то за год он сможет сэкономить более 1600 злотых. Это, практически, тринадцатая зарплата.



