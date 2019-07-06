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19 лет назад бесследно исчез Дмитрий Завадский
Источник материала: Партизан
Телеоператор исчез в Беларуси 7 июля 2000 года по дороге в аэропорт «Минск-2». Ему было 27 лет. Дмитрий Завадский стал одним из трагических символов мрачной концовки 1990-х—начала 2000-х. Его судьба и в наши дни напоминает о цене свободы слова.
Официально дело об исчезновении журналиста расследовано и доведено до суда. Установлены и осуждены виновные в похищении Завадского. Но у родных и коллег Дмитрия остается ряд вопросов, на которые до сих пор нет ответа.
Согласно официальной версии, журналиста похитили бывшие сотрудники спецподразделения МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик, а также бывший курсант Академии МВД Алексей Гуз и ранее неоднократно судимый Сергей Савушкин.
По версии коллег Дмитрия, причиной похищения могла стать работа Завадского в Чечне, во время которой он мог узнать о темных делах белорусских спецназовцев, действовавших на территории боев. В частности, в одном из интервью Дмитрий писал о соотечественниках их числа силовиков, воевавших на стороне чеченских сепаратистов.
В суде стало известно, что Игнатович действительно воевал в Чечне и был задержан российскими военными в окрестностях города Шали. По версии следствия, он якобы крайне негативно отреагировал на публикации в прессе, в том числе и на интервью Завадского, хоть последний не называл никаких фамилий, а лишь указал на причастность задержанного в Чечне силовика к белорусскому «Алмазу».
Правозащитники и независимые журналисты обращают внимание на ряд важных моментов в деле Завадского.
Группу Игнатовича-Малика в прессе окрестили белорусской версией «эскадрона смерти», которую обвиняют в похищениях оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, а также ряде других преступлений.
По версии независимого расследования — это рядовые исполнители. В качестве организаторов назывались бывший глава Совета безопасности Виктор Шейман, экс-глава МВД Юрий Сиваков, а также командир милицейского СОБРа Дмитрий Павличенко. Этим лицам, в связи с подозрением к причастности к организации похищения людей, был запрещен въезд на территорию США и страны ЕС.
Никто из группы Игнатовича не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. За похищение журналиста были наказаны только Игнатович и Малик (осуждены на 10 лет тюрьмы), их вина в убийстве Дмитрия не была доказана.
До сих пор не известно место захоронения тела Завадского.
Без установления местонахождения тела журналиста итог суда по делу Завадского выглядит половинчатым и бросает тень на власть, ведь решение этой проблемы полностью находится в компетенции государства.
Оставленные без ответа обвинения группы Игнатовича и вышеупомянутых высокопоставленных силовиков в похищении и убийстве ряда политиков, связывает эти дела с делом оператора ОРТ.
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Телеоператор исчез в Беларуси 7 июля 2000 года по дороге в аэропорт «Минск-2». Ему было 27 лет. Дмитрий Завадский стал одним из трагических символов мрачной концовки...
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