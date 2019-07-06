19 лет назад бесследно исчез Дмитрий Завадский

Официально дело об исчезновении журналиста расследовано и доведено до суда. Установлены и осуждены виновные в похищении Завадского. Но у родных и коллег Дмитрия остается ряд вопросов, на которые до сих пор нет ответа.

Согласно официальной версии, журналиста похитили бывшие сотрудники спецподразделения МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик, а также бывший курсант Академии МВД Алексей Гуз и ранее неоднократно судимый Сергей Савушкин.

По версии коллег Дмитрия, причиной похищения могла стать работа Завадского в Чечне, во время которой он мог узнать о темных делах белорусских спецназовцев, действовавших на территории боев. В частности, в одном из интервью Дмитрий писал о соотечественниках их числа силовиков, воевавших на стороне чеченских сепаратистов.





В суде стало известно, что Игнатович действительно воевал в Чечне и был задержан российскими военными в окрестностях города Шали. По версии следствия, он якобы крайне негативно отреагировал на публикации в прессе, в том числе и на интервью Завадского, хоть последний не называл никаких фамилий, а лишь указал на причастность задержанного в Чечне силовика к белорусскому «Алмазу».





Правозащитники и независимые журналисты обращают внимание на ряд важных моментов в деле Завадского.





Группу Игнатовича-Малика в прессе окрестили белорусской версией «эскадрона смерти», которую обвиняют в похищениях оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, а также ряде других преступлений.





По версии независимого расследования — это рядовые исполнители. В качестве организаторов назывались бывший глава Совета безопасности Виктор Шейман, экс-глава МВД Юрий Сиваков, а также командир милицейского СОБРа Дмитрий Павличенко. Этим лицам, в связи с подозрением к причастности к организации похищения людей, был запрещен въезд на территорию США и страны ЕС.





Никто из группы Игнатовича не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. За похищение журналиста были наказаны только Игнатович и Малик (осуждены на 10 лет тюрьмы), их вина в убийстве Дмитрия не была доказана.





До сих пор не известно место захоронения тела Завадского.





Без установления местонахождения тела журналиста итог суда по делу Завадского выглядит половинчатым и бросает тень на власть, ведь решение этой проблемы полностью находится в компетенции государства.





Оставленные без ответа обвинения группы Игнатовича и вышеупомянутых высокопоставленных силовиков в похищении и убийстве ряда политиков, связывает эти дела с делом оператора ОРТ.