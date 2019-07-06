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Экс-прокурор Украины: К убийству Павла Шеремета может быть причастен украинский нардеп

07.07.2019 12:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экс-прокурор Украины: К убийству Павла Шеремета может быть причастен украинский нардеп

voskhodinfo.su

Экс-прокурор Виктор Шокин рассказал, что у него есть мысли о том, кто мог быть заказчиком убийства журналиста Павла Шеремета и что этот человек занимал и занимает высокий пост.

Он сообщил, что новых сигналов по расследованию этого преступления общество до сих пор не получило и их и не будет, а также рассказал о человеке, причастном, по его мнению, к убийству, пишет «Страна».

"Фамилию публично называть я не буду. Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо - просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе... Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе - они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить - все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть", - сказал экс-генпрокурор.

На уточняющий вопрос, причастен ли к убийству Шеремета один из народных депутатов, Шокин сказал следующее: "Можно сказать и так. Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост".

 
 
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Экс-прокурор Виктор Шокин рассказал, что у него есть мысли о том, кто мог быть заказчиком убийства журналиста Павла Шеремета и что этот человек занимал и занимает...
 
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