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«Белорусский чемпионат, думаю, слабее польского». Форвард соперника БАТЭ в Лиге чемпионов - о будущем матче
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Пяста» Петр Паржишек поделился ожиданиями от встречи с БАТЭ. Напомним, 10 июля чемпион Польши приезжает в Борисов, где сыграет первый матч квалификации Лиги чемпионов.
— Мы — чемпионы Польши, у нас лучшая команда в стране. Хотим приехать в Борисов и подтвердить это, — передает слова
В товарищеском матче с «Медзью» футболист отметился хет-триком. «Пяст» забил семь голов сопернику.
— Мы сыграли хороший матч, и я думаю, что БАТЭ осведомлен о том, что мы не просто так приедем в Борисов. «Пяст» — чемпион Польши, лучшая команда в стране.
БАТЭ фаворит? Утверждение имеет право на жизнь. Борисовчане имеют огромный опыт выступления в еврокубках, а мы пока нет. Думаю, это единственная разница между нами.
Конечно, у соперника сильный состав. Однако белорусский чемпионат, думаю, слабее польского. Там за чемпионство борются три команды, а у нас в Польше семь-десять сильных команд, которые могут успешно бороться за титул.
— Чемпионат Беларуси в самом разгаре. Для «Пяста» это минус?
— Возможно. С другой стороны, БАТЭ сейчас может чувствовать усталость. Он сыграл более десятка матчей. А мы начинаем все сначала. Посмотрим.
Ответная игра пройдет 17 июля в Польше. Если борисовчане пройдут польский «Пяст», то во втором раунде квалификации БАТЭ сыграет с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом».
Если же БАТЭ проиграет «Пясту», то сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим в паре «Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия).
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«Белорусский чемпионат, думаю, слабее польского». Форвард соперника БАТЭ в Лиге чемпионов - о будущем матче
Петр Паржишек поделился ожиданиями от встречи с БАТЭ.
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