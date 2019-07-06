«Белорусский чемпионат, думаю, слабее польского». Форвард соперника БАТЭ в Лиге чемпионов - о будущем матче

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Пяста» Петр Паржишек поделился ожиданиями от встречи с БАТЭ. Напомним, 10 июля чемпион Польши приезжает в Борисов, где сыграет первый матч квалификации Лиги чемпионов.



Фото: «Пяст»

— Мы — чемпионы Польши, у нас лучшая команда в стране. Хотим приехать в Борисов и подтвердить это, — передает слова форварда «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу польского клуба.

В товарищеском матче с «Медзью» футболист отметился хет-триком. «Пяст» забил семь голов сопернику.

— Мы сыграли хороший матч, и я думаю, что БАТЭ осведомлен о том, что мы не просто так приедем в Борисов. «Пяст» — чемпион Польши, лучшая команда в стране.

БАТЭ фаворит? Утверждение имеет право на жизнь. Борисовчане имеют огромный опыт выступления в еврокубках, а мы пока нет. Думаю, это единственная разница между нами.

Конечно, у соперника сильный состав. Однако белорусский чемпионат, думаю, слабее польского. Там за чемпионство борются три команды, а у нас в Польше семь-десять сильных команд, которые могут успешно бороться за титул.

— Чемпионат Беларуси в самом разгаре. Для «Пяста» это минус?

— Возможно. С другой стороны, БАТЭ сейчас может чувствовать усталость. Он сыграл более десятка матчей. А мы начинаем все сначала. Посмотрим.

Ответная игра пройдет 17 июля в Польше. Если борисовчане пройдут польский «Пяст», то во втором раунде квалификации БАТЭ сыграет с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом».

Если же БАТЭ проиграет «Пясту», то сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим в паре «Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия).

Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов Когда: 10 июля, 20.00 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН