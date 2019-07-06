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В Американском фильме показали Уручье. И выдали его за Таллинн

07.07.2019 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минск с завидной периодичностью появляется в иностранных фильмах. Часто мы грустим, потому что название нашего города идет в связке с названием страны России. На этот раз «Минск» вообще не звучал: в третьей части фильма «План Побега» показали кадр, сделанный в минском микрорайоне Уручье, но подписали его «Таллинн, Эстония». Об этом написали в Telegram-канале «Минск и минчанин» со ссылкой на подписчика.

Если вы включите фильм только ради этого момента – знайте, что кадр с Минском-Таллинном можно увидеть на 20 минуте ленты. 

А кино интересное? 

О вкусах не спорят, поэтому рассказываем исключительно факты. «План побега» рассказывает про про взломщика тюрем Рэя Бреслина, которого играет Сильвестр Сталонне. В третьей части вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск с завидной периодичностью появляется в иностранных фильмах. Часто мы грустим, потому что название нашего города идет в связке с названием страны России. На...
 
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