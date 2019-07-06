|
В Американском фильме показали Уручье. И выдали его за Таллинн
Источник материала: KYKY>
Минск с завидной периодичностью появляется в иностранных фильмах. Часто мы грустим, потому что название нашего города идет в связке с названием страны России. На этот раз «Минск» вообще не звучал: в третьей части фильма «План Побега» показали кадр, сделанный в минском микрорайоне Уручье, но подписали его «Таллинн, Эстония». Об этом
А кино интересное?
О вкусах не спорят, поэтому рассказываем исключительно факты. «План побега» рассказывает про про взломщика тюрем Рэя Бреслина, которого играет Сильвестр Сталонне. В третьей части вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск с завидной периодичностью появляется в иностранных фильмах. Часто мы грустим, потому что название нашего города идет в связке с названием страны России. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)