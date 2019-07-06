В Американском фильме показали Уручье. И выдали его за Таллинн

Источник материала: KYKY

Минск с завидной периодичностью появляется в иностранных фильмах. Часто мы грустим, потому что название нашего города идет в связке с названием страны России. На этот раз «Минск» вообще не звучал: в третьей части фильма «План Побега» показали кадр, сделанный в минском микрорайоне Уручье, но подписали его «Таллинн, Эстония». Об этом написали в Telegram-канале «Минск и минчанин» со ссылкой на подписчика.



Если вы включите фильм только ради этого момента – знайте, что кадр с Минском-Таллинном можно увидеть на 20 минуте ленты.

А кино интересное?

О вкусах не спорят, поэтому рассказываем исключительно факты. «План побега» рассказывает про про взломщика тюрем Рэя Бреслина, которого играет Сильвестр Сталонне. В третьей части вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга.