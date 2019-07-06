«Счастливая толстая женщина». Феминистка написала пост о принятии себя

Источник материала: KYKY

Работница соцслужбы, переводчица и феминистка Анна Топилина выложила в свой Facebook красивое фото себя обнаженной, и написала о том, почему каждая женщина имеет право жить в том теле, в котором ей удобно. Полностью цитируем Анну.





«Нет на свете ничего более провоцирующего, возмутительного и опасного, чем довольная и счастливая толстая женщина. Ни один пост о феминизме, ни одна разжигающая заметка имени разудалой мизандрии, ни одно изложение срачеопасных и спорных политических взглядов никогда не вызовет такого потока прямой агрессии, как незамысловатый пост о том, что телу можно позволить быть любым. И толстым тоже можно. И частенько (сюрприиииииз!) это даже полезно для здоровья. И, что с этим можно жить, не страдая и не мучаясь, а получая от жизни нехуевейшее удовольствие. «Но это же проблема», брызжут слюной сферические комментаторы в вакууме, как же ты не видишь, «бестолковая феминистическая жируха», что «жир, торчащий отовсюду, не есть признак здоровья и привлекательности. В этом нет ничего «нормального» и никто не должен принимать это как должное, в первую очередь сами толстяки». И вообще, «в реальности люди будут котировать только здоровых и привлекательных людей», продолжают они. Ну да, а остальных видимо – паковать в уютные товарные вагоны и свозить в современные аналоги Освенцима. А то че они, ей богу.



«Это все от распущенности», – орут они, – «от лени!». «На одного человека, у которого лишний вес идёт от генетики/болезней приходится полсотни обычных ленивых жирдяев, которые сидят на диванчике со сладким/жареным, а потом обвиняют в этом экологию, свою работу, окружающих, что угодно, только не себя». Ой вэй, земля налетает на небесную ось, жирдяи распустились! Из берегов вышли! Им нужно срочно идти и худеть, и не оскорблять своим мизерабельным экзистансом слабонервных окружающих. При этом комментатор – мерило эстетики и живое воплощение золотого сечения – считает, что «когда люди тыкают в толстяков пальцем – это заслуженно, ага. Не очень корректно, но справедливо». Меня это все страшно умиляет, потому что по этому ж материалу можно писать углубленное пособие по практической мизогинии. Да-да, именно мизогинии, потому что фэтфобия – это не какое-то отдельное психическое расстройство, выносящее кукушечку особо отличившимся гражданам. Это на самом деле одно из граничных и очень очевидных проявлений ненависти к женщинам и желания их подчинить и снова засунуть в привычные патриархальные рамки.



В мужском варианте все просто, как дважды два: «Как ты смеешь, женщина, сидеть там такая довольная, и не заботиться о том, что я о тебе подумал? Как ты смеешь не хотеть быть сексуальной для МЕНЯ? Как ты смеешь не соответствовать моим представлениям о прекрасном, и не рыдать от этого в подушку? Как ты смеешь вообще показываться на людях, если ты МНЕ не нравишься? Как ты смеешь не укрощать плоть, чтобы твоё существование стало хотя бы немного оправданным в моих глазах?» Ведь единственной допустимой причиной, по которой женщина имеет право не быть сексуальным объектом и объектом созерцания и оценивания – это некая «болезнь». Здоровая баба должна хотеть мне нравиться – и баста. (Господи, вот бы мне confidence of an average white male). В случае с женщинами речь часто идёт об интернализированной мизогинии (что очень грустно): «Как ты смеешь не делать всего того, что Абсолютно Необходимо Делать? Как ты смеешь выйти из гонки вооружений, не участвовать в бесконечном соревновании и быть при этом абсолютно довольной собой? Как ты смеешь кому-то не нравиться и не страдать от этого? Как ты не боишься, что тебя за это Накажут?! Сорок кошек! Одиночество! Смерть! Как ты смеешь свободно выражать себя и делать, что хочется, когда (я точно знаю! с детства выучила!) делать так, как ты, ни в коем случае нельзя? (Но очень хочется). Как тебе не стыдно?! (И почему мне так нельзя, хехе)»

Так вот - я никогда в своей жизни не была такой счастливой, как сейчас – в теле толстой, довольной женщины. Которая не сто рублей, чтобы всем нравиться.

Которая не боится провоцировать одним своим существованием. Которая не боится говорить об этом вслух. Не боится жить, флиртовать, одеваться в яркое, заниматься сексом, говорить вслух, страдать хуйней и совершенно не озадачиваться вопросами того, насколько мое тело приятно очам очередного х** с горы. Мое тело – мое дело. И твоё, сестра, тело – твоё дело. И больше – ничьё.



*все цитаты в этом посте взяты из жизни, и адресованы лично мне, героев выдавать не буду, но такого добра в интернетах – хоть электроэнергию из него добывай.



** замечу на полях, что в тексте речь про «лишний вес» (ненавижу это выражение, сами вы лишние), потому что в сегодняшних стандартах красоты именно он является худшим жупелом, противопоставляющимся «здоровью, привлекательности и красоте». В другие времена и в других культурах это могла быть худоба, или любые другие штуки идущие вразрез с нормами общества.



*** В комментариях пишут, что это не «толстая». Ага, пойдите и расскажите это всем тем людям, которые на протяжение предыдущих двадцати лет (с перерывами) периодически поливали меня ненавистью, рассказывали, что я свинья и корова, указывали как мне выглядеть и как жить, и так далее и тому подобное. К тому же в слове «толстый» для меня нет негативной смысловой нагрузки – не нужно уговаривать меня, что я «не толстая, в красивая», потому что мой point как раз в том, что это не антонимы».