3D-маппинг, праздник ткачества, конкурс традиционных блюд. Как Лида готовится подтверждать почетный статус «Культурной столицы» Беларуси в 2020 году?

Источник материала: Lida.Info





Наверняка каждому из нас знакома визитная карточка одного из красивейших городов страны — Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века. Однако помимо этого архитектурного комплекса сферу культуры Лиды представляют семь государственных учреждений, тридцать шесть любительских коллективов художественного творчества с наименованиями «народный», «образцовый» и еще два, которые имеют звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».

Каждый год в райцентре проходят более трех тысяч творческих мероприятий! Воистину, лидская земля богата талантами. И бурная креативная жизнь здесь не замирает ни на минуту.

Особое место в культурном наследии Лиды занимает живопись. Оно и неудивительно: природа здесь сказочная.

— Ребята знакомятся с природно-климатическими условиями и характером местности родного края, пополняя свои знания новыми сведениями о памятниках истории, культуры, — рассказывает директор ГУО «Лидская детская художественная школа искусств» Валентина Гришкевич. — Важно воспитать в маленьком человеке большую привязанность и любовь к родному краю. На базе школы работают два детских пленэра, пленэр педагогов-художников. Областной пленэр юных художников «Старых муроў адраджэнне» проходит в живописных местах Лидчины. Цель работы — изучение и сохранение в творческих композициях памятников культуры и архитектуры. Пленэр детского творчества «Пейзаж в моем сердце» посвящен творчеству нашего земляка художника-живописца, педагога Бронислава Ямонта. Участниками пленэра могут стать все желающие юные художники, неравнодушные к творчеству, желающие пополнить свои знания в живописи, рисунке, композиции.





— Если говорить о наших брендовых культурных событиях, то нельзя не вспомнить про полюбившийся многим рыцарский турнир «Меч Лидского замка», который уже много лет формирует туристическую привлекательность района, — рассказывает ведущий методист отдела методической и культурно-массовой работы Лидского районного центра культуры и народного творчества Ольга Троцкая. — В дни его проведения Лидский замок принимает более 3000 посетителей! В течение дня зрителям предлагаются яркие и незабываемые представления: конный турнир, пеший индивидуальный рыцарский турнир «Меч бастард» и командный рыцарский турнир «Турнир пятерок» с участием рыцарских клубов Беларуси и России. Звучное украшение праздника — выступление музыкальных групп. В программе турнира предусмотрено немало интерактивных мероприятий — это и битва за платок прекрасной дамы, и мастер-классы от танцевальных коллективов по средневековым танцам, и многое другое.

Кстати, в будущем году организаторы готовят масштабный исторический проект с полноконтактным конным турниром и применением новых технических технологий 3D-маппинг (направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве).

Символично, что в Год малой родины в Лидском районе делают основной уклон в направлении традиционной культуры на сохранение фольклорного наследия. Лидский районный центр культуры и народного творчества проводит цикл уникальных мероприятий. Один из них — районный конкурс традиционных блюд «Спазнай смак сваёй кухні» — настоящий праздник народной кулинарии лидской земли. Возвращение к традициям наших предков — основная идея этого грандиозного мероприятия. В конкурсе участвуют работники сельских клубных учреждений и кулинарные мастерицы со всего района. Одной из них, к слову, в этом году исполнилось 86 лет!





После многолетней подготовительной работы, проведения ряда семинаров-практикумов, изучения традиций региона специалистами Центра культуры был организован конкурс бытовых танцев «Танцуем па-даўнейшаму» — уникальный творческий проект, направленный на возрождение и сохранение местных традиций танцевальной культуры, приобщение детей и молодежи к аутентичному фольклору. Сегодня это мероприятие носит статус областного фестиваля-праздника.

— В этом году Дитвянская земля (агрогородок Дитва) гостеприимно встретила представителей почти всех районов области. Танцевали, как в народе говорят, от старого до малого, — вспоминает Ольга Троцкая. — Старшему участнику Евгению Дубатовке из Зельвенского района — 76 лет, а Лизе Маковской из Кореличского района — всего 7.



