В Минске в одном из магазинов продают ель почти за 7 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Минске в одном из строительных гипермаркетов продают ель почти за 7 тысяч рублей. Чтобы купить эту колючую ель, среднестатистическому минчанину нужно потратить 5 с половиной зарплат. Фотографию дерева прислал один из наших читателей.





По такой цене продают колючую ель (Picea pungens) «Glauca Globosa», бонсай. Высота дерева — 140 сантиметров. Его цена — 6999 рублей.

Напомним, в Минске средняя зарплата в мае составила 1472 рублей до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата минчан в мае после уплаты налогов составила около 1266 рублей.

Получается, чтобы купить эту колючую ель, среднестатистическому минчанину нужно потратить 5 с половиной зарплат.