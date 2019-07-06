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Кандидат в британские премьеры Джонсон подтвердил, что страна готова к выходу из ЕС к 31 октября

07.07.2019 12:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Борис Джонсон, которого считают наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, заявил, что страна наверняка выйдет из ЕС без соглашения к 31 октября.

"Мы и 29 марта мы были практически готовы. И мы будем готовы к 31 октября", - сказал он в интервью газете Sunday Telegraph.

Политик добавил: "И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали. Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они собираются уйти на своих условиях".

В ответ на вопрос ведущего интервью о том, не блефует ли он, заявляя о готовности выйти из ЕС без соглашения, Джонсон подчеркнул: "Нет, честно. Мы должны продемонстрировать больше здравого смысла".

Главный конкурент Джонсона в борьбе за пост премьера нынешний глава британского МИД Джереми Хант также готов к brexit без соглашения.

Он в интервью той же газете сказал, что тоже "не блефует" насчет того, чтобы уйти из Евросоюза без сделки, однако добавил, что это "не самый безопасный способ, гарантирующий выход Великобритании", поскольку депутаты парламента постараются заблокировать его.

 
 
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Борис Джонсон, которого считают наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, заявил, что страна наверняка выйдет из ЕС без соглашения к...
 
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