В Барановичском районе водитель Renault Megane врезался в опору линии электропередачи

Источник материала: Tut.by

Водитель госпитализирован, у него взята кровь на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Telegram-канал «ЧП Беларусь»

Авария произошла 6 июля около 21.25 на улице Звездная в деревни Бартники.

«48-летний житель Барановичей не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля Renault Megane, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП», — рассказали в ГАИ.

В результате столкновения водитель получил различные травмы, с которыми доставлен в больницу.

Возможно, водитель был пьян. В ГАИ это не подтвердили и не опровергли: «У него взята кровь на исследование».

По факту ДТП проводится проверка.