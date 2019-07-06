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В Барановичском районе водитель Renault Megane врезался в опору линии электропередачи

07.07.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель госпитализирован, у него взята кровь на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Telegram-канал «ЧП Беларусь»

Авария произошла 6 июля около 21.25 на улице Звездная в деревни Бартники.

«48-летний житель Барановичей не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля Renault Megane, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП», — рассказали в ГАИ.

В результате столкновения водитель получил различные травмы, с которыми доставлен в больницу.

Возможно, водитель был пьян. В ГАИ это не подтвердили и не опровергли: «У него взята кровь на исследование».

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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По неподтвержденным данным, водитель был пьян. В ГАИ это не подтвердили и не опровергли: «У него взята кровь на исследование».
 
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