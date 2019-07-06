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В Барановичском районе водитель Renault Megane врезался в опору линии электропередачи
Источник материала: Tut.by
Водитель госпитализирован, у него взята кровь на алкоголь. Об этом
Авария произошла 6 июля около 21.25 на улице Звездная в деревни Бартники.
«48-летний житель Барановичей не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля Renault Megane, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП», — рассказали в ГАИ.
В результате столкновения водитель получил различные травмы, с которыми доставлен в больницу.
Возможно, водитель был пьян. В ГАИ это не подтвердили и не опровергли: «У него взята кровь на исследование».
По факту ДТП проводится проверка.
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По неподтвержденным данным, водитель был пьян. В ГАИ это не подтвердили и не опровергли: «У него взята кровь на исследование».
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