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В Российской премьер-лиге обсудили возможность создания объединенного первенства ЕАЭС
07.07.2019 14:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
vmiresport.ru
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
АФББ на встрече представлял генеральный секретарь Юрий Вергейчик.
"На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС", - говорится в сообщении РПЛ.
Напомним, что ранее член исполкома РФС, президент ЦСКА Евгений Гинер высказывал идею увеличения числа команд в высшем дивизионе российского футбола за счет привлечения состоятельных клубов из Казахстана, Беларуси и Армении.
Пока общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18, сообщает
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Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Об этом...
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