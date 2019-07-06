В Российской премьер-лиге обсудили возможность создания объединенного первенства ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник



vmiresport.ru

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

АФББ на встрече представлял генеральный секретарь Юрий Вергейчик.

"На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС", - говорится в сообщении РПЛ.

Напомним, что ранее член исполкома РФС, президент ЦСКА Евгений Гинер высказывал идею увеличения числа команд в высшем дивизионе российского футбола за счет привлечения состоятельных клубов из Казахстана, Беларуси и Армении.

Пока общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18, сообщает ТАСС.