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Трое жителей Кореличчины и 27 в Гродненской области. Спасатели требуют исполнения правил поведения на воде

07.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В 2019 году на водоёмах Гродненской области утонуло 27 человек, из них трое детей. В числе жертв воды этого купального сезона — трое жителей Кореличского района, причём двое из них погибли на арендуемых водоёмах ИП Э. А. Нечай в д. Рапьёво и ИП В. П. Кветко в д. Бояры.

Трое жителей Кореличчины и 27 в Гродненской области. Спасатели требуют исполнения правил поведения на воде

По словам председателя Кореличской РО ОСВОД Александра Кандрусика, кореличские спасатели на водах требуют неукоснительного исполнения правил охраны жизни людей. Председатели сельских Советов несут персональную ответственность за наличие предупредительных знаков «Купание запрещено. Опасно». Также работники сельских Советов должны принять меры по установлению граждан, имеющих на своих подворьях водоёмы, не приспособленные для купания. Эти граждане обязаны установить ограждения вокруг своих водоёмов.
Управлению сельского хозяйства и продовольствия Кореличского райисполкома необходимо пересмотреть договоры аренды с субъектами хозяйствования, которым предоставлено право пользования водными объектами для рыболовства и иных целей. В договорах необходимо оговорить организацию на этих объектах создания ведомственных спасательных постов.
В настоящее время кореличские спасатели на водах и сотрудники милиции проводят рейды по установлению граждан, купающихся в запрещённых местах, а также тех, кто находится у воды в нетрезвом состоянии

 
 
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В 2019 году на водоёмах Гродненской области утонуло 27 человек, из них трое детей. В числе жертв воды этого купального
 
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