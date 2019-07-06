Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Источник материала: Полымя

Рождество Иоанна Предтечи — это один из великих праздников, который отмечается 7 июля по новому стилю.





В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Само рождество его было необыкновенное и чудесное, оно было плодом усердных, целожизненных молитв его родителей, наградаю их веры и упования, их терпения и преданности воли Божией.

Прежде чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне — готовился к своему служению постом и молитвой. Носил грубую одежду, питался одними мёдом и акридами (саранчой). Когда ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа.

Иоанн был последним из пророков среди множества праведников, предсказывавших пришествие Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей — потому что он пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем — потому что он крестил Спасителя в Иордане.

Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи. Ему предстояла мученическая смерть.

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: “Из рожденных жёнами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя” (Мф 11:11).

Олег СУШКО,

протоиерей, агрогородок Цирин