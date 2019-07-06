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Александр Лукашенко отпраздновал Купалье у себя на родине

07.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Президент Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия, посвященные Купалью. Они проводятся в родной ему деревне Александрия.

«Многие из вас помнят, каким был первый форум “Александрия собирает друзей” в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности. И, как показало время, перспективный. Фестиваль быстро перешагнул статус регионального», — констатировал глава государства в своем обращении к участникам.

Президент отметил, что, приезжая в Александрию, свою малую родину, испытывает особые чувства.

«Чувство страшного волнения. Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либов мире, всегда не просто волнительно — это страшно волнительно», — признался Александр Лукашенко.

Он выразил убеждение, что для любого человека крайне важно не терять связь со своими родными местами и людьми, которые там живут. «Если он не теряет эти чувства, значит, он человек. Если он их потерял и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком», — сказал президент.

 

 
 
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Президент Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия, посвященные Купалью. Они проводятся в родной ему деревне Александрия. «Многие из вас помнят,...
 
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