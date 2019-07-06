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Литовские пограничники начали использовать антидроны на границе с Беларусью и Россией

07.07.2019 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беспилотники могут незаконно использоваться для наблюдения за деятельностью литовских структур.

Пограничники Литвы стали использовать антидроны на границе с Росиией и Беларусью.

Об этом в воскресенье сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы .

«Закуплены три устройства по пресечению полетов беспилотных аппаратов. Проще говоря, это антидроновое оборудование», — сказал представитель погранведомства Литвы Гедрюс Мишутис.

По его словам, антидроны блокируют сигнал управления беспилотником, позволяют перехватить и посадить на землю беспилотный аппарат.


Новая техника поставлена на охрану границы с Калининградской областью РФ и Беларусью. «Здесь бывает больше всего несанкционированных полетов. Беспилотники могут незаконно использоваться для наблюдения за деятельностью литовских структур, сбора конфиденциальной информации или в контрабандных целях», — отметил Мишутис.

В 2018 году парламент Литвы ужесточил режим охраны военных объектов и военных территорий, запретив несанкционированный сбор информации путем фото- и видеосъемки, а также полеты беспилотников. Служба охраны государственной границы получила право на применение огнестрельного оружия в отношении неопознанных беспилотных объектов на приграничной территории.
 
Теги: Новости
 
 
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Беспилотники могут незаконно использоваться для наблюдения за деятельностью литовских структур.
 
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