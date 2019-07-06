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Британский посол называл администрацию Трампа некомпетентной. Его депеши в Лондон попали в прессу

07.07.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британский посол в США сэр Ким Дэррок называл администрацию Дональда Трампа в донесениях на родину неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной. Электронная переписка британского дипломата просочилась в прессу.



Британский МИД назвал хулиганством утечку конфиденциальных документов в газету Mail on Sunday, но не стал ставить под сомнение достоверность опубликованных депеш.

В Белом доме пока не комментировали содержание писем британского посла. Британия и США поддерживают «особые отношения», для которых этот скандал может стать испытанием на прочность.

Переписка охватывает период с 2017 года до самого недавнего времени. Так, в июне нынешнего года британский посол описывал американскую политику в отношении Ирана как «хаотичную и бессистемную».

Представитель Форин-офиса заметил, что к задачам британских дипломатов относится «честный и неприукрашенный анализ» политических процессов в стране пребывания для нужд членов правительства.

«Их мнение необязательно совпадает с мнением министров или правительства в целом. Но им платят за откровенность», — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Что писал британский посол:

О расследовании Мюллера: в 2017 году британский посол оценивал, насколько правдоподобны подозрения в сговоре окружения Трампа с Россией, и пришел к выводу, что «нельзя исключить самое худшее» (имея в виду, что такой сговор мог иметь место). В марте нынешнего года Мюллер завершил свое расследование. Доказательств сговора Трампа или его окружения с Россией он не нашел.

О внутренних конфликтах в администрации Трампа: «Мы не верим, что эта администрация станет сколь-нибудь более нормальной; менее дисфункциональной; менее непредсказуемой; менее расколотой на фракции; менее неуклюжей и неумелой в дипломатии». По его мнению, нынешний Белый дом «никогда не будет выглядеть компетентным».

О перспективах американского удара по Ирану: в июне Дональд Трамп рассказывал, что отменил авиаудар по Ирану за 10 минут до его начала, потому что это привело бы к гибели 150 человек. Но сэр Ким счел это объяснение неправдоподобным. По его мнению, президент с самого начала не испытывал энтузиазма по поводу этой затеи и не хотел нарушать предвыборное обещание не втягивать США в новые войны за границей. Вместе с тем, по мнению британского посла, «маловероятно, что политика США по Ирану станет более системной», поскольку, по его словам, единства взглядов на этот счет внутри администрации нет.

О британско-американских отношениях: недавний государственный визит в Великобританию «ослепил» Трампа, но обольщаться Лондону не стоит: Вашингтон продолжит руководствоваться в первую очередь соображениями собственной выгоды. «Это по-прежнему страна «Америки прежде всего», — отмечает сэр Ким Дэррок, цитируя один из лозунгов Трампа. После «брексита» Великобритании будет необходимо заключить с США новое торговое соглашение — Америка является крупнейшим британским экспортным рынком как товаров, так и услуг, если считать отдельные страны, а не ЕС коллективно. Но сэр Ким Дэррок ожидает, что Вашингтон будет стремиться добиться наиболее выгодных условий для себя и в этом контексте могут всплыть расхождения двух стран по таким вопросам, как изменение климата, свобода СМИ и отношение к смертной казни.
 
 
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Британский посол в США сэр Ким Дэррок называл администрацию Дональда Трампа в донесениях на родину неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной. Электронная...
 
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