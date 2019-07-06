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Житель Жодино несколько раз толкнул инспектора ГАИ и получил год с отсрочкой

07.07.2019 14:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жодино пьяного 33-летнего мужчину задержали за рулем автомобиля. В то время как инспектор ГАИ и милиционер-водитель проводили разбирательство в отношении водителя, жителя Минска, его друг — 37-летний жодинец — пытался ему «помочь»: сначала он угрожал инспектору ГАИ, а затем несколько раз толкнул его в грудь.

Об этом сообщает Ex-Press.by.

Судом города Жодино действия мужчины были квалифицированы статьями Уголовного кодекса 369 «Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебной обязанности» и 364 «Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности».

— Фактически своими деяниями гражданин совершил два преступления. Одно из них оскорбление, другое — применение насилия, которое относится к категории «менее тяжких», по которым предусматриваются только наказания, связанные с изоляцией: от ареста до 6 лет лишения свободы, — пояснил прокурор города Жодино Владимир Небосько.

Судом города Жодино были учтены такие обстоятельства, как отношение подсудимого к содеянному: обвиняемый вину признал в полном объеме и раскаялся. Кроме того, у мужчины на иждивении четверо малолетних детей. Суд учел и отягчающее обстоятельство — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.


В итоге подсудимому было назначено наказание: один год лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора сроком на один год. Теперь в свободное от работы время он должен будет выполнить 120 часов общественно полезных работ. Контролировать его будет уголовно-исполнительная инспекция Жодинского ГОВД.

Если житель Жодино в период отсрочки не будет вести себя законопослушно, совершит какие-то противоправные деяния, то суд может отменить отсрочку исполнения наказания и его могут направить в места лишения свободы.

Через год состоится еще одно судебное заседание, на котором будет решен вопрос о приведении наказания в исполнение либо освобождении от него.
 
Теги: Минск
 
 
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В Жодино пьяного 33-летнего мужчину задержали за рулем автомобиля. В то время как инспектор ГАИ и милиционер-водитель проводили разбирательство в отношении...
 
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