МАРТ объяснил, как правильно перевозить велосипед в поезде

В соответствии с правилами, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет) ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 см.





К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, в том числе велосипед. Для велосипеда действуют обычные правила перевозки ручной клади.





Если габариты велосипеда превышают 200 сантиметров, а вес 36 килограммов, то для него нужно приобретать дополнительный билет. Если же велосипед вписывается в этот габарит, то его можно провозить бесплатно.