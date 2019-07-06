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МАРТ объяснил, как правильно перевозить велосипед в поезде

07.07.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило вопрос оплаты провоза велосипедов в железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с правилами, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет) ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 см.

К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, в том числе велосипед. Для велосипеда действуют обычные правила перевозки ручной клади.

Если габариты велосипеда превышают 200 сантиметров, а вес 36 килограммов, то для него нужно приобретать дополнительный билет. Если же велосипед вписывается в этот габарит, то его можно провозить бесплатно.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснило вопрос оплаты провоза велосипедов в железнодорожном транспорте. Об этом сообщает...
 
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