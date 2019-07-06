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Хватило 5 секунд: оформлен самый быстрый нокаут в истории UFC
Источник материала: Партизан
На 5 секунде завершился поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада).
Сообщается, что Аскрен получил мощный удар в голову после того, как Масвидаль в прыжке бросился на Аскрена.
Хватило всего 5 секунд, чтобы американец уничтожил соотечественника.
Когда Аскрен был нокаутирован, его противник нанес ему еще несколько ударов в голову. За всю историю UFC это был самый быстрый нокаут.
Последний рекорд был поставлен в 2006 году, когда американец Дуан Людвиг нокаутировал канадца Джонатана Гуле за 6 секунд.
Нельзя не заметить, что Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах. У Масвидаля насчитывается 34 победы и 13 поражений.
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На 5 секунде завершился поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада).
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