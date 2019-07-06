Хватило 5 секунд: оформлен самый быстрый нокаут в истории UFC









Сообщается, что Аскрен получил мощный удар в голову после того, как Масвидаль в прыжке бросился на Аскрена.





Хватило всего 5 секунд, чтобы американец уничтожил соотечественника.





Когда Аскрен был нокаутирован, его противник нанес ему еще несколько ударов в голову. За всю историю UFC это был самый быстрый нокаут.





Последний рекорд был поставлен в 2006 году, когда американец Дуан Людвиг нокаутировал канадца Джонатана Гуле за 6 секунд.





Нельзя не заметить, что Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах. У Масвидаля насчитывается 34 победы и 13 поражений.