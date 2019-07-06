В Молодечно людям полгода не платят зарплату

Небезразличные работники фабрики и директор ЗАО «Сакавица» Соболевский С.В. рассказали Сергею Тихановскому на YouTube-канале «Страна для жизни» что привело к этой ситуации.









Молодечно – один из самых безработных районов Беларуси даже по официальной статистике. Работники фабрики утверждают, что средняя зарплата в Молодечно всего 100 долларов, а найти работу просто невозможно. Многие жители просто уезжают из страны, но они работали бесплатно, писали «на свой счет», сами делали ремонт цехов и умоляют власти спасти фабрику. На этой фабрике могло работать 140 человек.





Владельцем фабрики является ОО «Белорусский фонд культуры», которым непонятным образом владеют бывшие заместители министров культуры РБ. Один из представителей этой организации прямо предложил директору фабрики довести ее до банкротства, всех людей лишить рабочих мест, а имущество выкупить за копейки. Представители фонда знали об этой ситуации, но не предприняли никаких шагов. Более того, их бездействие, бесхозяйственность, неожиданно начавшиеся ревизии парализовали деятельность фабрики и ведут ее к банкротству.





Здания фабрики находятся в центре города Молодечно и могут быть проданы очень дорого, вместе с тем оборудованием, которое еще осталось на фабрике. Именно это уже произошло с точно такой же фабрикой художественных изделий в Бобруйске, которой владел этот фонд. Вместо того, чтобы развивать и поддерживать белорусскую культуру, редкие промыслы и ремесла, производство изделий изо льна, вышивку и ришелье, фонд высасывал деньги из фабрик, называя это дивидендами, вместо того, чтобы вкладывать их в развитие и модернизацию предприятия.









Парадокс, но склад фабрики заполнен французским льном из которого она выпускает сувенирные изделия с вышивкой, столовые и постельные наборы, которые идут на подарки в посольства и за границу. Фабрика даже вышивала полотенца для II Европейских игр в Минске , недавно выпустила свою коллекцию одежды изо льна, включая костюм к этим играм, но из-за долга в 10 000 рублей за коммунальные платежи она сейчас не работает. На фоне 300 млн $ потраченных на игры это выглядит дико!





Как получилось, что фонд стал владельцем фабрик, не развивал их, а довел до банкротства, совершенно непонятно и требует детального разбирательства. Но если сейчас не вмешаться и не предать огласке сложившуюся ситуацию, то мы потеряем возможно последнее в своем роде уникальное белорусское производство, а людей сделаем трудовыми иммигрантами.