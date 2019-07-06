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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в знак протеста не вышел получать бронзу Кубка Америки
Источник материала: Партизан
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче за третье место на Кубке Америки не вышел получать бронзовую медаль, сообщает
Игра против Чили завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины, а Месси был удален в первом тайме за стычку с чилийцем Меделем, которому также показали красную карточку.
После игры Месси выразил свое возмущение.
«Я не вышел за медалью, потому что мы не должны быть частью коррупции и неуважения. Мы заслуживали большего, но нам не позволили выйти в финал коррупция и судьи. Футбол оказался разрушен. Коррупция и судьи не дали нам выйти в финал. Нужно говорить правду.
Нет никаких сомнений, что Бразилия выиграет Кубок Америки. Думаю, все подстроено в их пользу, но надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, а Перу составит конкуренцию, потому что команда на это способна. Но мне ясно, что это будет сложно», — заявил Месси.
В полуфинале Бразилия обыграла Аргентину со счетом 2:0. Финал между Бразилией и Перу состоится 7 июля.
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче за третье место на Кубке Америки не вышел получать бронзовую медаль, сообщает «Евроспорт».
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