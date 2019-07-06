На родине Лукашенко отметили Купалье: «Пусть моя малая родина будет вашей малой родиной»

пресс-служба , пишет "Наша Нива" . Об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля на празднике в Александрии, передает его, пишет





«Многие из вас помнят, каким был первый форум «Александрия собирает друзей» в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности. И, как показало время, перспективный. Фестиваль быстро перешагнул статус регионального», — констатировал Глава государства.





«Абсолютно убежден: такой необычный интерес возник, потому что на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства, — сказал Александр Лукашенко. — Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются там, в России‚ затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить народы».

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Лукашенко отметил, что, приезжая в Александрию, свою малую родину, испытывает особые чувства. «Чувство страшного волнения. Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно - это страшно волнительно», — признался глава государства.





Александр Лукашенко обратил внимание, что для многих молодых людей, родившихся в больших городах, например, в Минске , понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как для людей, выросших в малых населенных пунктах. «Вот пусть моя малая родина будет вашей малой родиной», — предложил глава государства и пригласил всех приезжать на праздник в Александрию.





«Сегодняшний самобытный праздник помогает нам… сохранить национальную самоидентичность, традиции, культуру, а значит — и свою родную землю», — подчеркнул он.





«Мы вместе создаем нашу Беларусь для жизни, — сказал Лукашенко. — И неудивительно, что многие туристы отмечают не только красоту и чистоту Беларуси, но даже находят здесь что-то свое. То, что напоминает им дорогие сердцу родные места».





Раньше люди верили, что, отпраздновав вместе волшебную купальскую ночь, они избавятся от разных напастей и встретят утро обновленными, в мире и согласии, а тому, кто найдет «папараць-кветку», откроются все сокровища земли. «Мы же здесь с чистым сердцем предлагаем каждому гостю свои самые ценные сокровища — культурные, духовные, ремесленные и кулинарные. И дополняем их знаменитым белорусским гостеприимством, которого нигде в мире не найдешь. Я это говорю не потому, что я здесь и это моя малая родина. Я посетил все уголки мира за эти годы, и нет такого гостеприимного народа, как белорусы. Это наш бренд, наша особенность, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Убежден: наши встречи должны продолжаться!»











