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СБУ задержала российского агента, передававшего информацию через Беларусь
Источник материала: Партизан
Он работал на военную разведку России.
Служба безопасности Украины объявила о задержании агента российской военной разведки. Он был задержан, когда ехал на встречу с куратором в Воронеж.
Сообщается, что сотрудник «Укроборонпрома», житель Запорожья, был завербован в 2014 году в Крыму. По информации СБУ, мужчина собирал сведения о работе оборонных предприятий Украины. Информация российской разведке передавалась как по электронным каналам, так и при личных встречах на территории России, Беларуси и Крыма.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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Он работал на военную разведку России.
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