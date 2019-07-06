Скандальное интервью Владимира Семашко, или о чем должен думать вице-премьер

reform.by В день независимости Беларуси (!) посол суверенной страны прямым текстом заявил, что «мы не сможем пережить [российский] налоговый маневр» (см. на отметке 9:30), пишет аналитик Андрей Елисеев для сайта









Посол, правда, может утверждать, что имел в виду не страну в целом, а сугубо нефтеперерабатывающую отрасль. Однако вопрос про «нефтяной манёвр» касался Беларуси и ответ получился более чем двусмысленным.





Владимир Семашко — это не просто посол, который что-то не подумавши ляпнул в СМИ. С июня он является де факто шестым вице-премьером Беларуси. В самом конце мая 2019 специальный президентский указ наделил его полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией.





Для этого интеграционные вопросы в рамках так называемого Союзного государства ему были переданы из ведения вице-премьера Игоря Петришенко.





То есть заявление Семашко следует рассматривать как позицию беларусского правительства, и от того оно становится еще более резонансным.





Одно из двух: «Самодостаточные» или «Не переживём»

Минут за 10 до скандального заявления о «не переживём» в том же интервью Семашко заявил, что Беларусь «состоялась как самодостаточная и перспективная страна».





Очевидно, что это — два взаимоисключающих заявления. Если Беларусь действительно состоялась как самодостаточная страна, то ей принципиально не могут угрожать реформы в какой-либо сфере, предпринимаемые другим государством. Включая реформу налогообложения в нефтяной сфере России (так называемый “»налоговый манёвр»).





Если же на полном серьёзе утверждается, что мы не сможем пережить эту самую российскую реформу из-за больших потерь для своей нефтеперерабатывающей отрасли и бюджета, то это означает, что никакой самодостаточной страны не состоялось.





Это значит, что беларусское правительство в День независимости публично расписалось в том, что в стране была создана и до сих пор личными договоренностями Лукашенко с российским руководством поддерживалась ущербная модель экономики, в связи с чем над страной нависла серьёзная угроза.





Слабые аргументы Семашко

Какие аргументы в противовес российской позиции в нефтяной сфере приводит в интервью Семашко? Их всего два.





Аргумент первый: нам физически конец, «мы не переживём».





Аргумент второй: производя налоговый маневр, происходит «очень серьёзное нарушение Договора о создании Евразийского экономического союза». Мол, в самом начале Договора говорится, что страны не будут допускать принятие мер, которые ухудшают прежние условия.





Неясно, на переговорах с какими наивными людьми Семашко собирается использовать эти аргументы, потому как для российской стороны они не годятся.





Во-первых, Договор о ЕАЭС ничего подобного не говорит. Это говорит оговорка, вместе с которой беларусский парламент в октябре 2014 года ратифицировал Договор. Заявление-оговорка гласит, что «договоренности должны содержать положения о недопустимости их ухудшения в последующий период до полного устранения изъятий и ограничений в Евразийском экономическом союзе».









Согласно статье 19 Венской конвенции о праве международных договоров, государство может при подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или присоединения к нему формулировать оговорку. Но за исключением трёх случаев, в том числе когда данная оговорка запрещается договором. А Договор о ЕАЭС своей статьей 117 запрещает любые оговорки: «Оговорки к настоящему Договору не допускаются».





Таким образом, само по себе заявление оговоркой с правовой точки зрения не является и никакой правовой силы не имеет. Иными словами, это просто пожелание Лукашенко, выраженное через подконтрольный ему парламент.





Аргумент на разжалобить («мы не сможем пережить налоговый манёвр без компенсаций») вообще смешон —





это именно то, чего и добивается Кремль: поставить загнавшие себя в тупик беларусские власти в такую ситуацию, при которой Москва будет диктовать условия дальнейшей дозированной поддержки и в плане реального суверенитета превратит Беларусь в БССР-2.





Ружьё Союзного государства

Что ещё стало известно из интервью Семашко? То, что и по компенсациям за «нефтяновый манёвр», и по газовым переговорам — прогресс нулевой. Это было облечено в дипломатическую форму “пока движение слабенькое в этих направлениях».





Семашко признал, что российская сторона просто молчит и игнорирует все предложения Минска по системе согласования цены на газ с 2020 года. А ведь год назад Семашко обещал, что вопрос о формуле определения цены на газ для Беларуси будет решен к июлю 2019. Срок прошёл, а воз и ныне там.





Это ещё раз подтверждает, что Москва поставила на паузу абсолютно все самые важные вопросы для Беларуси, особенно нефтегазовый и кредитный, до решения вопроса о «более глубокой интеграции».





Итак, ружьё (Договор о создании Союзного государства) висело на стене ровно 20 лет. В 1999-ом Лукашенко с его помощью хотел обыграть дряхлеющего Ельцина и примерить шапку Мономаха. Теперь уже беларусские власти что есть мочи отбиваются от продвижения по Договору. То ли, судя по заявлению Семашко, уже и не отбиваются.





Поражает при этом отрешенность Семашко от реальной экономической ситуации в Беларуси и перспектив ее развития. С одной стороны, он заявляет, что выжить без российских компенсаций не удастся.





Семашко не может не понимать, что в обмен на это Россия требует конкретных кусков суверенитета и ещё более мощной привязки Беларуси во всех сферах.





При этом в том же интервью Семашко упоминает про планы Минска к 2025 году достичь ВВП в размере 100 млрд долларов! В прошлом году ВВП не дотянул и до 60 млрд долл.





В связи с исчерпанием резервов роста и вечным затягиванием с реформами, экономический рост Беларуси с 2012-го года балансирует между -4% и 3%. Чтобы ВВП страны к 2025 году составил 100 млрд долл, среднегодовой экономический рост Беларуси в 2020 — 2024 годах должен составлять около 11%. Пока что он примерно в пять-десять раз меньше.





И без реальных экономических реформ, о которых беларусские власти не сигнализируют, нет абсолютно никаких предпосылок (кроме как продажи конкретных частей суверенитета в обмен на плюшки, что судя по всему и происходит за спинами общественности) для того, чтобы в ближайшие годы он составил хотя бы 3-5%. Зато в случае продолжительного клинча с Россией имеются предпосылки того, что экономический рост уйдёт в глубокий минус.





Будет ли ВВП страны к 2025 году хотя бы 50 млрд долл — вот что должно беспокоить Семашко, учитывая, что ни должность посла, ни недавно обретенные полномочия вице-премьера не добавляют ему серьёзных аргументов, чтобы переломить принципиальную позицию Кремля.