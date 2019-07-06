БТ заявило, что Европейские игры посмотрела половина беларусов

Источник материала: KYKY

Спустя неделю после церемонии закрытия «Европейских игр» беларуское телевидение опубликовало данные о количестве зрителей, которые смотрели спортивный ивент по телевизору. Рассказываем, о каких цифрах идет речь.



Согласно исследованию, сделанному компанией «АМГ-Консалт»/ «Реальное измерение», церемонии открытия и закрытия игр, а также спортивные соревнования смотрело более 60% населения – в возрасте от четырех лет. Заметим, в исследовании не уточнили, идет ли речь о сумме аудитории или это аудитория каждой из церемоний.



Общая аудитория зрителей Европейских игр составила более четырех миллионов человек – да, почти половину населения страны. По мнению исследователей, столько беларусов были прикованы к телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 5». В пресс-релизе отмечается, что это можно соотнести с трансляциями Олимпийских игр.