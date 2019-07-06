64-летнего жителя Лидского района осудили за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов

Источник материала: Lida.Info





Юрию Куликову до сих пор помнится тот день, когда отец привез его в Лиду. Их семья проживала в небольшой деревеньке, поэтому город показался Юре преогромным.

Прошлись по улицам, заглянули в кафетерий, на базар. Присели на лавочку. Евгений Петрович и говорит: «Я знаю, что тебе понравится!» И они зашли в тир, располагавшийся в старом автобусе со снятыми колёсами. О, это были поистине волшебные мгновения, когда мальчик взял в руки пневматическую винтовку!

– Она заряжена, – сказал отец. – Держи. Нет, винтовку нужно класть на ладонь. Прикладываем её к правому плечу. Вот это прицельная планка, это мушка. Видишь яблочко мишени? Хорошо. Целясь, смотри через прорезь прицельной планки на верхний край мушки, чтобы мушка была по центру прорези и вровень с боковыми краями. Правым глазом ты должен увидеть вот такую картинку, как на этой схеме на стене. Видишь? Попробуй. Теперь наведи прицел на нижнюю часть яблочка мишени. Постарайся не зажмуривать глаз. Хорошо прицелься, сконцентрируйся, задержи дыхание и плавно жми на курок.

Раздался оглушительный выстрел! Юра попал в десяточку. Папа был горд, сын – в восторге! «Новичкам всегда везёт!» – сказал дяденька с коробком пулек в руке. Куликов-младший готов был остаться в тире до самого его закрытия, но, увы, деньги, отведенные на эту “забаву”, были на исходе.

Всякий раз, бывая в Лиде, Куликовы заглядывали в тир.

Как-то Евгений Петрович предложил Юрию прогуляться по лесу на окраине деревни. «Так ни ягод, ни грибов еще нет», – удивился парнишка. Батя лишь усмехнулся в ответ: «Найдем другое занятие. Давай-ка положим в рюкзак с десяток пластиковых бутылок». Юра удивился, но о подробностях спрашивать не стал.

По лесу они преодолели солидное расстояние. Несколько раз останавливались отдохнуть. И вот на небольшой полянке отец наконец сказал: «Доставай бутылки и расставляй вон там». Пока Юрий их в ряд выстраивал, Евгений Петрович вынул из рюкзака винтовку. Это была “ППП” – пружинно-поршневая пневматика.

«Смотри, что у меня есть! – улыбнулся Петрович. – Отдача в ней достаточно сильная. Но ты парень крепкий! Да и для учебных стрельб “ППП” сгодится. Потом другую купим».

Юрий радостно кивнул, с нетерпением дожидаясь, пока отец позволит ему пострелять. «Она заряжена?» – спросил Юра. «Пока нет. Но всегда следует предполагать, что да», – предупредил Евгений Петрович и, упомянув о мерах безопасности, сказал, что заряжать винтовку следует только на огневом рубеже. Первым выстрелил по бутылкам сам, потом – Юра.

Кроме стрельбы, юношу увлекало чтение. В библиотеке парнишка брал литературу на оружейную тематику и вёл читательский дневник. Есть в нём такая запись: «Работая на бриге “Корло”, 16-летний матрос обратил внимание на то, что после поворота рулевого колеса одна из его рукояток попадает в захватную муфту – и штурвал фиксируется. Похожий механизм он впоследствии использовал в оружии собственной конструкции, которое было запатентовано 25 февраля 1836 года. Имя этого человека – Сэмюэль Кольт».

Вот еще одна страничка Юриного дневника. «Этот пистолет слишком мощный для обычных военных нужд, но такая мощь делает его идеальным оружием для проведения спецопераций. Разработан в США. Ёмкость магазина – 9 патронов. Речь о самозарядном пистолете “Desert Eagle” (“Пустынный орёл”), производимом в Израиле. Применение мощных патронов обусловлено тем, что “Дезерт Игл” изготавливается из высококачественной стали, хотя существуют модели и с алюминиевой рамкой».

…Парень закончил школу, отучился в гродненском вузе, устроился на работу. На выходных с удовольствием ездил из областного центра в родную деревню в Лидском районе, вместе с отцом ходили на окраину леса по бутылкам пострелять. Но не из винтовки. Батя сказал, что есть дедов револьвер. Пальба из него Юре понравилась еще больше!

Возраст брал свое, и Петровича вдруг хворь одолела. Слабея с каждым днем, он сказал Юрию: «Арсенал тебе переходит. Помнишь, как за оружием ухаживать? И о безопасности не забывай».

После смерти отца Куликов-младший стал обладателем вполне боеспособного револьвера системы Нагана образца 1895 года, изготовленного заводским способом, предназначенного для стрельбы патронами калибра 7,62х39R, относящегося к категории ручного стрелкового короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, а также коробки патронов, причем не только к нагану. В коробке находились: два 9мм патрона к пистолетам конструкции Макарова, Стечкина, к пистолетам-пулемётам – “ПП-91 Кедр”, “ПП-19 Бизон-2” и др.; пять 5,6мм патронов к пистолетам “МЦУ”, “ХР-64”, к револьверу “ЕМ-GE KS” и др.; два 5,6мм патрона к винтовкам и карабинам, комбинированным охотничьим ружьям, к пистолетам – “Р-3”, “Иж-1”, к револьверу Смирнского и др.; восемь 7,62мм патронов к пистолетам конструкции Токарева, “СZ-52”, к пистолетам-пулемётам конструкций Дегтярева, Шпагина, Судаева и др.; сорок два 7,62мм патрона к револьверам – “Pieper”, а также “Наган” образца 1895 года. И всё это оказалось пригодно для стрельбы.

…На окраину леса Юрий наведывался один. Никому не говорил, за какой надобностью.

Шло время. В 47 лет мужчина решил-таки жениться, обзавелся семьёй… Росли-подрастали две дочери. А сам он вскоре незаметно перешагнул шестой десяток. И как раз в этот момент многолетняя тайна их семейства вдруг стала явной. Быть может, отголоски выстрелов из того самого леса невзначай донеслись до ушей односельчан. Потому как насчет своего “хобби” Куликов не распространялся. Так или иначе, но соответствующая оперативная информация дошла до Лидского РОВД.

С конфискацией револьвера и патронов семейная традиция передавать арсенал по наследству вмиг прервалась.

20 марта нынешнего года суд Лидского района признал 64-летнего Ю.Куликова виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. При назначении наказания суд, помимо чистосердечного раскаяния Юрия Евгеньевича, учел наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также то, что он осуществляет уход за своей престарелой матерью. Подсудимому назначили в наказание три месяца ареста без конфискации имущества. 29 марта Юрий подал апелляционную жалобу с просьбой заменить арест на штраф. Но его доводы касательно чрезмерной строгости назначенного наказания были признаны несостоятельными, и 30 мая сего года мартовский приговор вступил в силу без изменения.