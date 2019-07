Падение дня. Серена Уильямс не удержалась на ногах и рассмешила всех попытками подняться

Источник материала: Tut.by

Вчера на Уимблдоне прошел первый круг микст-поединков. Серена Уильямс в паре с британцем Энди Марреем легко одолела пару Андреаса Миса с Алексой Гуарачи (6:4, 6:1). Но во время матча произошел смешной инцидент.

Серена подбежала к сетке, чтобы отразить удар, но после этого поскользнулась, после чего в спешке несколько раз не смогла подняться, чем повеселила зрителей и саму себя. Забавный инцидент попал в твиттер соревнования:

You okay there, @serenawilliams