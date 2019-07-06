Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками

Источник материала: Интерфакс

Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей. Среди них есть запрет проституткам рекламировать себя в витринах, сообщает Dutch News.

Шторы на витринах позволят снизить приток туристов, но одновременно это ограничение помешает секс-работникам себя рекламировать, отмечают чиновники.

Вторая возможность - перевести все бордели с витринами из центра и старейших специализированных кварталов на окраину города. На это секс-работники уже выразили опасение, что работать на окраине, где меньше полиции, будет менее безопасно.

Третий и четвертый варианты - рассредоточить бордели по разным районам города, чтобы снизить концентрацию туристов вокруг них, и ужесточить процедуру лицензирования для работы в борделях с витринами.

Все эти варианты будут представлены на обсуждение жителям города уже в июле. Затем по ним проведут голосование и выберут оптимальный.

Помимо основных четырех вариантов также обсуждается создание закрытого "эротического квартала" с четким входом.

Комментируя эти предложения в интервью Nieuwsuur, Фемке Хальсема подчеркнула, что проблему создают не проститутки и бордели, а туристы. Игнорируя происходящее, предыдущие власти допустили появление "многоголового монстра" из проблем в квартале де Валлен. Там, по словам мэра, пьяные туристы устраивают шумные вечеринки, мешая местным жителям, а также бесцеремонно рассматривают проституток в витринах и унижают их, делая селфи на их фоне, что недопустимо.

Еще она напомнила о проблеме онлайн-борделей, которые затрудняют контроль над секс-индустрией в городе, создают риски для клиентов и усиливают конкуренцию для лицензированных проституток.

Проституцию в Нидерландах легализовали в 2000 году. Весной 2019 года власти Амстердама запретили проведение организованных туров по кварталам красных фонарей.

Полностью запретить проституцию в городе Хальсема не собирается. Она объясняет, что слишком прагматична для этого: "Проституция - это часть Амстердама, тут есть такой рынок, есть на это спрос, поэтому мы ее сохраняем".