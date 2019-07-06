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Наследие белорусской культуры: в день рождения Янки Купалы памятная встреча прошла около памятника поэту в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 137-й день рождения Янки Купалы его память почтили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Немноголюдная встреча прошла в сквере, где сегодня, 7 июля, все располагало к глубокой поэзии.
Пророк нации, один из основателей современного белорусского языка, который словом пророчил независимое будущее Беларуси – все это Янка Купала.
У памятника первому народному поэту собрались те, кто дорожит его наследием и продолжит литературный поиск. Отсюда они направились в деревню Вязанку. Сегодня на родине Купалы в 47-й раз проводят праздник под традиционным слоганом «З адною думкаю аб шчасцi Беларусi».
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Наследие белорусской культуры: в день рождения Янки Купалы памятная встреча прошла около памятника поэту в Минске
Новости Беларуси. В 137-й день рождения Янки Купалы его память почтили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Немноголюдная встреча прошла в сквере,...
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