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Как в Беларуси реализуется проект «Олимпийский путь» и чем запомнится парад в День Независимости? Анонс программы «Неделя»

07.07.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости и 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков? И как научить детей не забывать прошлое во имя будущего? Как в Беларуси реализуется проект «Олимпийский путь» и как это помогает в воспитании новых чемпионов?

Об этом и не только смотрите в информационно-аналитической программе «Неделя» сегодня, 7 июля, в 19.30 в эфире телеканала СТВ.

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Новости Беларуси. Как Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости и 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков? И...
 
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