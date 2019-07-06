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Как в Беларуси реализуется проект «Олимпийский путь» и чем запомнится парад в День Независимости? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости и 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков? И как научить детей не забывать прошлое во имя будущего? Как в Беларуси реализуется проект «Олимпийский путь» и как это помогает в воспитании новых чемпионов?
Об этом и не только смотрите в информационно-аналитической программе «Неделя» сегодня, 7 июля, в 19.30 в эфире телеканала СТВ.
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Как в Беларуси реализуется проект «Олимпийский путь» и чем запомнится парад в День Независимости? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Как Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости и 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков? И...
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