Как в Беларуси реализуется проект «Олимпийский путь» и чем запомнится парад в День Независимости? Анонс программы «Неделя»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости и 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков? И как научить детей не забывать прошлое во имя будущего? Как в Беларуси реализуется проект «Олимпийский путь» и как это помогает в воспитании новых чемпионов?

Об этом и не только смотрите в информационно-аналитической программе «Неделя» сегодня, 7 июля, в 19.30 в эфире телеканала СТВ.