БТ утверждает, что почти половина населения Беларуси смотрела Евроигры

"Еврорадио" . Согласно исследованию, сделанному компанией "АМГ-Консалт" / "Реальное измерение", церемонии открытия и закрытия Игр, а также спортивные соревнования смотрело более 60% городского населения в возрасте от 4 лет. Правда, не уточняется, это аудитория каждой церемонии или речь о сумме аудиторий, передает





Общая аудитория зрителей Европейских игр составила более 4 миллионов человек, то есть почти половину населения страны.









Трансляции происходили на каналах "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5". В пресс-релизе отмечается, что это можно соотнести с трансляциями Олимпийских игр.





Также сайт tvr.by собрал за период Евроигр более 800 тысяч онлайн-просмотров трансляций, при этом во время показов действовала GeolP-блокировка, а сигнал был защищен от просмотра иностранными пользователями.