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БТ утверждает, что почти половина населения Беларуси смотрела Евроигры

07.07.2019 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусское телевидение опубликовало данные о количестве зрителей II Европейских игр, которые наблюдали за соревнованиями через телетрансляцию.

Согласно исследованию, сделанному компанией "АМГ-Консалт" / "Реальное измерение", церемонии открытия и закрытия Игр, а также спортивные соревнования смотрело более 60% городского населения в возрасте от 4 лет. Правда, не уточняется, это аудитория каждой церемонии или речь о сумме аудиторий, передает "Еврорадио".

Общая аудитория зрителей Европейских игр составила более 4 миллионов человек, то есть почти половину населения страны.


Трансляции происходили на каналах "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5". В пресс-релизе отмечается, что это можно соотнести с трансляциями Олимпийских игр.

Также сайт tvr.by собрал за период Евроигр более 800 тысяч онлайн-просмотров трансляций, при этом во время показов действовала GeolP-блокировка, а сигнал был защищен от просмотра иностранными пользователями.
 
 
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Белорусское телевидение опубликовало данные о количестве зрителей II Европейских игр, которые наблюдали за соревнованиями через телетрансляцию.
 
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