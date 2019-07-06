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Умер бывший главный идеолог Беларуси Владимир Заметалин

07.07.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новость о его уходе из жизни в социальных сетях стали распространять те, кто в свое время работал с ним на киностудии «Беларусьфильм». Близкие к семье Заметалина люди говорят, что в 9 часов утра он просто перестал дышать, остановилось дыхание.

Умер бывший главный идеолог Беларуси Владимир Заметалин
Когда будут похороны – пока точно неизвестно.

Владимиру Заметалину был 71 год. Это был человек-скандал. В последнее время он вел не публичный образ жизни.

Заметалин родился 14 мая 1948 года в Бердичеве.

«Я никогда не скрывал, что еврей по национальности, - написано в Википедии. -  Родился в Бердичеве в семье портного. Мой отец, Петр Зюскинд, был потомственным портным, а мать, Рахиль Заметалина, домохозяйкой. Когда мне исполнилось 16 лет я взял фамилию матери, потому что она была последней в роду Заметалиных».

В 1973 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище.

В 1983 году окончил Военно-политическую Академию им. В. И. Ленина.

В 1973−1983 годах служил на командно-политических должностях в группе советских войск в ГДР, Дальневосточном военном округе.

В 1983−1993 годах в Белорусском военном округе прошел путь от заместителя командира танкового полка до начальника отдела информации Министерства обороны.

В 1992−1994 годах — заместитель начальника управления информации — начальник пресс-службы Министерства Обороны Республики Беларусь (начальник пресс-центра МО РБ).

В 1994 году — пресс-секретарь председателя Совета Министров, работал в штабе Вячеслава Кебича, который в тот период был премьер-министром.

В 1995−1997 годах работал в администрации президента.

С 23 января по 15 июля 15 июля 1997 года — Председатель Государственного комитета Республики Беларусь по печати (Государственного комитета по печати Республики Беларусь).

С 15 июля 1997 года по 19 июня 2000 года — заместитель премьер-министра Республики Беларусь (заместитель председателя Совета Министров Республики Беларусь). Курирующим вопросы культуры, образования, религии и национальных меньшинств.

С 19 июня 2000 года по 12 сентября 2001 года — первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, отвечал за идеологию. За время его нахождения в должности он отметился сильнейшим давлением на белорусскую культуру.

С 28 декабря 2006 года по 2010 год — генеральный директор «Беларусьфильма» (директор национальной киностудии «Беларусьфильм», генеральный директор РУП "Национальная киностудия «Беларусьфильм»). Фигурировал как продюсер нескольких белорусско-российских фильмов на военную тематику: «Брестская крепость», «В июне 41-го», «Снайпер: оружие возмездия».

Сын Заметалина Денис был осужден за экономические преступления на 6 лет лишения свободы. Он признан виновным за получение доходов преступным путем по двум уголовным делам.
 
Теги: Новости
 
 
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Новость о его уходе из жизни в социальных сетях стали распространять те, кто в свое время работал с ним на киностудии «Беларусьфильм». Близкие к семье Заметалина...
 
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