Умер бывший главный идеолог Беларуси Владимир Заметалин

Когда будут похороны – пока точно неизвестно.





Владимиру Заметалину был 71 год. Это был человек-скандал. В последнее время он вел не публичный образ жизни.





Заметалин родился 14 мая 1948 года в Бердичеве.





«Я никогда не скрывал, что еврей по национальности, - написано в Википедии. - Родился в Бердичеве в семье портного. Мой отец, Петр Зюскинд, был потомственным портным, а мать, Рахиль Заметалина, домохозяйкой. Когда мне исполнилось 16 лет я взял фамилию матери, потому что она была последней в роду Заметалиных».





В 1973 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище.





В 1983 году окончил Военно-политическую Академию им. В. И. Ленина.





В 1973−1983 годах служил на командно-политических должностях в группе советских войск в ГДР, Дальневосточном военном округе.





В 1983−1993 годах в Белорусском военном округе прошел путь от заместителя командира танкового полка до начальника отдела информации Министерства обороны.





В 1992−1994 годах — заместитель начальника управления информации — начальник пресс-службы Министерства Обороны Республики Беларусь (начальник пресс-центра МО РБ).





В 1994 году — пресс-секретарь председателя Совета Министров, работал в штабе Вячеслава Кебича, который в тот период был премьер-министром.





В 1995−1997 годах работал в администрации президента.





С 23 января по 15 июля 15 июля 1997 года — Председатель Государственного комитета Республики Беларусь по печати (Государственного комитета по печати Республики Беларусь).





С 15 июля 1997 года по 19 июня 2000 года — заместитель премьер-министра Республики Беларусь (заместитель председателя Совета Министров Республики Беларусь). Курирующим вопросы культуры, образования, религии и национальных меньшинств.





С 19 июня 2000 года по 12 сентября 2001 года — первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, отвечал за идеологию. За время его нахождения в должности он отметился сильнейшим давлением на белорусскую культуру.





С 28 декабря 2006 года по 2010 год — генеральный директор «Беларусьфильма» (директор национальной киностудии «Беларусьфильм», генеральный директор РУП "Национальная киностудия «Беларусьфильм»). Фигурировал как продюсер нескольких белорусско-российских фильмов на военную тематику: «Брестская крепость», «В июне 41-го», «Снайпер: оружие возмездия».



Сын Заметалина Денис был осужден за экономические преступления на 6 лет лишения свободы. Он признан виновным за получение доходов преступным путем по двум уголовным делам.



