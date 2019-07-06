Польские политики требуют возвращения белорусам виз «на закупы»

Члены партии «Гражданская платформа» требуют отмены решения об невыдаче белорусам виз на покупки.





«Радыё Рацыя» . На городскую ярмарку в Белостоке приехали самые важные политики партии, председатель Гжегож Схетына, Барбара Новацка, Бартош Арлукович, Роберт Тышкевич и Томаш Франковский, сообщает





По их словам, упразднение виз на покупки отрицательно скажется на Подляшской экономике и пограничных отношениях. Как говорит председатель «Гражданской платформы», из-за этого решения потеряют не только белорусы, но также и белостокские предприниматели.









- Необдуманное решение, которое вредит польской экономике, предпринимательству, препятствующее созданию новых мест работы, зарабатыванию денег. Такое решение должно быть отменено, - уверен Гжегож Схетына.

