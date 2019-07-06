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Польские политики требуют возвращения белорусам виз «на закупы»
Источник материала: Партизан
В Белостоке прошла встреча с предпринимателями.
Члены партии «Гражданская платформа» требуют отмены решения об невыдаче белорусам виз на покупки.
На городскую ярмарку в Белостоке приехали самые важные политики партии, председатель Гжегож Схетына, Барбара Новацка, Бартош Арлукович, Роберт Тышкевич и Томаш Франковский, сообщает
По их словам, упразднение виз на покупки отрицательно скажется на Подляшской экономике и пограничных отношениях. Как говорит председатель «Гражданской платформы», из-за этого решения потеряют не только белорусы, но также и белостокские предприниматели.
- Необдуманное решение, которое вредит польской экономике, предпринимательству, препятствующее созданию новых мест работы, зарабатыванию денег. Такое решение должно быть отменено, - уверен Гжегож Схетына.
Со 2 января польское правительство отменило визы на закупки для граждан Беларуси. Из года в год белорусы все меньше покупают в подляшских магазинах. По данным таможенников, в 2018 году граждане Беларуси купили товаров на 618 миллионов злотых. Это на 50 миллионов меньше, чем в 2017 году.
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В Белостоке прошла встреча с предпринимателями.
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