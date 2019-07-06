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У гражданина Украины пропала барсетка в Мокранах — нашли в Ратновском районе

07.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В час ночи 21 июня гражданин Украины сообщил в райотдел внутренних дел, что у него пропала барсетка с деньгами и документами, которую он забыл на заправке в деревне Мокраны.

У гражданина Украины пропала барсетка в Мокранах — нашли в Ратновском районе

Благодаря записи камеры видеонаблюдения на заправке установлено, что барсетку взял мужчина, также гражданин Украины, который в то же время заправлял автомобиль.

Впрочем он все же одумался и, по оперативным данным, переехав на территорию Украины, найденную барсетку со всем содержимым оставил в одном из магазинов Ратновского района.

Виталий Гончарук, начальник Малоритского РОВД

 
 
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  В час ночи 21 июня гражданин Украины сообщил в райотдел внутренних дел, что у него пропала барсетка с деньгами и документами, которую он забыл на заправке в...
 
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