У гражданина Украины пропала барсетка в Мокранах — нашли в Ратновском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В час ночи 21 июня гражданин Украины сообщил в райотдел внутренних дел, что у него пропала барсетка с деньгами и документами, которую он забыл на заправке в деревне Мокраны.





Благодаря записи камеры видеонаблюдения на заправке установлено, что барсетку взял мужчина, также гражданин Украины, который в то же время заправлял автомобиль.

Впрочем он все же одумался и, по оперативным данным, переехав на территорию Украины, найденную барсетку со всем содержимым оставил в одном из магазинов Ратновского района.

Виталий Гончарук, начальник Малоритского РОВД