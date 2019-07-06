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Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося
07.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария, по словам
— Там парень на Passat B5 сбил лося. Водитель ехал с родителями, надеюсь, что живой. А лося потом фура переехала, — пишет RAM8TB.
По словам очевидцев, позже водителя и пассажиров увезла скорая помощь.
— Водитель легковушки зацепил лося водительской стороной, помял крышу и потерял сознание. Находящийся на переднем пассажирском сиденье отец водителя попытался выкрутить руль — машину отнесло в ограждение. Лось после этого попал под фуру, — пишут в соцсетях.
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