Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария, по словам очевидцев , произошла вблизи моста через Петровичское водохранилище. Говорят о нескольких фурах на аварийке, стоящем в первой полосе легковом автомобиле и оперативной помощи пострадавшему водителю.





— Там парень на Passat B5 сбил лося. Водитель ехал с родителями, надеюсь, что живой. А лося потом фура переехала, — пишет RAM8TB.

По словам очевидцев, позже водителя и пассажиров увезла скорая помощь.

— Водитель легковушки зацепил лося водительской стороной, помял крышу и потерял сознание. Находящийся на переднем пассажирском сиденье отец водителя попытался выкрутить руль — машину отнесло в ограждение. Лось после этого попал под фуру, — пишут в соцсетях.



















