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Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

07.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария, по словам очевидцев, произошла вблизи моста через Петровичское водохранилище. Говорят о нескольких фурах на аварийке, стоящем в первой полосе легковом автомобиле и оперативной помощи пострадавшему водителю.

Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

— Там парень на Passat B5 сбил лося. Водитель ехал с родителями, надеюсь, что живой. А лося потом фура переехала, — пишет RAM8TB.

По словам очевидцев, позже водителя и пассажиров увезла скорая помощь.

— Водитель легковушки зацепил лося водительской стороной, помял крышу и потерял сознание. Находящийся на переднем пассажирском сиденье отец водителя попытался выкрутить руль — машину отнесло в ограждение. Лось после этого попал под фуру, — пишут в соцсетях.

Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

Около полуночи на М1 водитель Passat сбил лося

 
 
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  Авария, по словам очевидцев, произошла вблизи моста через Петровичское водохранилище. Говорят о нескольких фурах на аварийке, стоящем в первой полосе легковом...
 
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