Страшное ДТП под Белозерском: авто упало в канал, погибли четверо, в том числе двое детей

Источник материала: Tut.by

Под Белозерском авто упало в мелиоративный канал, погибло четыре человека. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Предварительно известно: водитель «Мерседеcа GL» не справился с управлением, и авто опрокинулось в мелиоративный канал, говорится в сообщении.

Погибли на месте четверо — двое малолетних детей и двое взрослых (мужчина и женщина). Всего в автомобиле находились 10 человек. Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель. Сейчас ведутся поиски десятого участника аварии.

На месте происшествия, сообщила Чемоданова, работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели, выбыла следственно-оперативная группа МВД.