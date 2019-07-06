ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украину поставлена первая в ее истории американская нефть

07.07.2019 16:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Украину поставлена первая в ее истории американская нефть

korrespondent.net

Первая в истории Украины партия нефти из США выгружается в Одесском порту.

Доставивший ее танкер Wisdom Venture прибыл в Одессу рано утром 6 июля, сообщила пресс-служба порта.

Он привез 75 000 тонн  нефти сорта Bakken. Топливо было закуплено компанией «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает Ведомости.

Отмечается, что Wisdom Venture заводили в гавань буксиры. Откатка груза в береговые резервуары может занять 36 часов. Затем нефть будет отправлена на НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.

Вслед за первой покупкой должны последовать еще несколько, говорится в сообщении порта. Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая в истории Украины партия нефти из США выгружается в Одесском порту.
 
Новости дня
Новости разные
 
Renault врезался в опору линии электропередачи под Барановичами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика