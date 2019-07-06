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В Украину поставлена первая в ее истории американская нефть
07.07.2019 16:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
korrespondent.net
Первая в истории Украины партия нефти из США выгружается в Одесском порту.
Доставивший ее танкер Wisdom Venture прибыл в Одессу рано утром 6 июля, сообщила пресс-служба порта.
Он привез 75 000 тонн нефти сорта Bakken. Топливо было закуплено компанией «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает
Отмечается, что Wisdom Venture заводили в гавань буксиры. Откатка груза в береговые резервуары может занять 36 часов. Затем нефть будет отправлена на НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.
Вслед за первой покупкой должны последовать еще несколько, говорится в сообщении порта. Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе.
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Первая в истории Украины партия нефти из США выгружается в Одесском порту.
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