В Украину поставлена первая в ее истории американская нефть

Источник материала: Ежедневник



korrespondent.net

Первая в истории Украины партия нефти из США выгружается в Одесском порту.

Доставивший ее танкер Wisdom Venture прибыл в Одессу рано утром 6 июля, сообщила пресс-служба порта.

Он привез 75 000 тонн нефти сорта Bakken. Топливо было закуплено компанией «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает Ведомости.

Отмечается, что Wisdom Venture заводили в гавань буксиры. Откатка груза в береговые резервуары может занять 36 часов. Затем нефть будет отправлена на НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.

Вслед за первой покупкой должны последовать еще несколько, говорится в сообщении порта. Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе.